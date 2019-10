"Polizeiruf 110" aus Rostock jetzt auch als Podcast in der ARD Audiothek

Hamburg (ots) - Start: Freitag, 4. Oktober 2019Der NDR "Polizeiruf 110" aus Rostock wird nun auch zumHörerlebnis: Bei künftigen Folgen der Krimireihe mit Anneke KimSarnau und Charly Hübner wird es neben der Fernsehfilmfassung aucheinen begleitenden Audio-Podcast geben. Den Auftakt macht die Folge"Polizeiruf 110: Dunkler Zwilling", die am kommenden Sonntag, 6.Oktober, wie gewohnt um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen ist. Als90-minütigen Podcast gibt es den neuesten Polizeiruf schon abFreitag, 4. Oktober, in der ARD Audiothek.Auch die NDR "Tatorte" mit Maria Furtwängler und Florence Kasumba,Til Schweiger und Fahri Yadim, Axel Milberg und Almila Bagriacik,Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz sollen begleitend zurErstausstrahlung im Fernsehen künftig als Audio-Podcast erscheinen.Frank Beckmann, NDR Fernsehdirektor: "Der 'Polizeiruf 110' belegt,dass aus einem Fernseh-Krimi ein pures Hörvergnügen werden kann. Einegelungene Premiere, die der NDR auch mit dem 'Tatort' zum Nachhörenergänzen wird."Joachim Knuth, NDR Programmdirektor Hörfunk: "Unserehervorragenden Krimistoffe im Fernsehen eignen sich bestens alsHörerlebnis. Mit dem neuen Podcast ergänzen wir unser attraktivesAngebot in der ARD Audiothek."Darum geht es im "Polizeiruf 110: Dunkler Zwilling": Nachdem eine16-jährige Ausreißerin in Rostock tot aufgefunden wurde, stoßen dieKommissare Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Alexander Bukow(Charly Hübner) bei ihren Ermittlungen auf 15 Jahre zurückliegende,ungeklärte Mordfälle mit ähnlichem Muster. Die Getötete wurdeentstellt, ihre Schuhe liegen auffällig ordentlich neben der Leiche.Kurz darauf wird eine dänische Touristin ermordet aufgefunden, auchhier ist die Handschrift die gleiche. Der Verdacht konzentriert sichbald auf den Rostocker Unternehmer Frank Kern (Simon Schwarz).Zeitgleich belastet die ältere Dame Elke Hansen (Angela Winkler) sichund ihren 25 Jahre jüngeren Ehemann Jens (Alexander Beyer) schwer.Haben König und Bukow den Richtigen im Visier?Die ARD Audiothek macht die besten Inhalte des ARD-Hörfunks unddes Deutschlandradios für die mobile Nutzung verfügbar. Unter anderembietet die App die Möglichkeit, Podcast-Serien zu abonnieren, eigenePlaylists anzulegen oder zum Download bereitgestellte Audios offlineanzuhören. Auf dem Desktop ist die ARD Audiothek unterardaudiothek.de abrufbar.Pressekontakt:NDR / Das ErsteNDR Presse und InformationRalf PlessmannTelefon: 040 / 4156 - 2333Fax: 040 / 4156 - 2199Mail: r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell