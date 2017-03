Polizeiliche Ermittlungsverfahren gegen strafunmündige Schülerinnen und Schüler

Hamburg (ots) - Einer Verwaltungsvorschrift der HamburgerSchulbehörde zufolge steht es im Ermessen der Schulleitung, diePolizei zu informieren, wenn der Verdacht einer Straftat in derSchule gegen Schüler besteht. Richtet sich der Verdacht auf dieBegehung schwerwiegenderer Straftaten wie z.B. Verstöße gegen dasWaffengesetz, Raub, Erpressung oder gefährliche Körperverletzung, istdie Schulleitung verpflichtet, die Polizei zu informieren.Nach Einschätzung des Hamburger Schulrechtsanwalts Dr. KaiHentschelmann führt die Information der Polizei durch die Schulenhäufig zu einer unnötigen und ungerechtfertigten Einleitungpolizeilicher Ermittlungsverfahren.Maik Findeisen vom Parentsmagazin-Hamburg: "Rund 1.000 Kinderunter 14 Jahren sind im polizeilichen Auskunftssystem"POLAS"(POLizeiAuskunftsSystem)gespeichert, davon allein rund 200Kinder unter zehn Jahren, so eine Mitteilung des Hamburger Senats vom20.Dezember 2016 (Drucksache 21/7258).""Die Polizei sieht sich somit häufig auch in Fällen, in denen dertatverdächtige Schüler noch nicht 14 Jahre alt und demzufolgestrafunmündig ist, zur Einleitung eines formellenErmittlungsverfahrens verpflichtet. Richtig ist dagegen, dass einErmittlungsverfahren in diesen Fällen nicht eingeleitet werden darf,weil ein Anfangsverdacht für eine verfolgbare Straftat aufgrund derStrafunmündigkeit des Schülers gemäß §19 Strafgesetzbuch vonvornherein nicht besteht. Es wäre wünschenswert, wenn dieStaatsanwaltschaft als zuständige Strafverfolgungsbehörde dieHamburger Polizei anweisen würde, in diesen Fällen ein ohnehin vonAmts wegen einzustellendes Ermittlungsverfahren gar nicht ersteinzuleiten", so Schulrechtsanwalt Dr. Kai Hentschelmann."Die Zusammenarbeit zwischen Familien und Schule sollteinsbesondere bei Kindern bis zum Alter von 14 Jahren ausdrücklich imVordergrund stehen und polizeiliche Ermittlungsverfahren eher dieAusnahme sein," so Maik Findeisen vom Parentsmagazin-Hamburg.Das Parentsmagazin-Hamburg ist ein Online-Magazin mit weit über30.000 Usern, berichtet frei und unabhängig sowie überparteilich rundum schulpolitische Entwicklungen und über Inklusion in unsererGesellschaft. Wir ergreifen Initiative - machen Probleme öffentlichund begleiten Bildungspolitik konstruktiv kritisch.Pressekontakt:Parentsmagazin-HamburgMaik Findeisen0177 2441484Maik.Findeisen01@gmail.comwww.Parentsmagazin-Hamburg.deOriginal-Content von: Parentsmagazin-Hamburg, übermittelt durch news aktuell