Polizeigewerkschaft 'sehr zufrieden' mit Urteil im Gebührenstreit

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, ist "sehr zufrieden" damit, dass Fußball-Vereine an den Kosten für zusätzliche Polizeieinsätze bei Hochrisiko-Spielen beteiligt werden können.



"Wir sehen die Entscheidung sehr positiv, weil die Gebühren für die DFL grundsätzlich als rechtens angesehen werden", sagte der 62-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Ich bin sicher, dass die DFL, die Milliarden mit dem Fußball verdient, an den Kosten beteiligt werden wird. Das Ganze wird dann Modellcharakter für andere Bundesländer haben."

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies zwar am Freitag den konkreten Streitfall zwischen der Deutschen Fußball Liga und dem Bundesland Bremen an das Oberverwaltungsgericht Bremen zurück. Die Richter machten jedoch deutlich, dass die unter dem Dach der DFL organisierten Clubs prinzipiell für die Kosten in die Pflicht genommen werden können.

Wendt fordert als Konsequenz daraus, die zu erwartenden Gebühren der DFL als Einsatzzulagen für die Bereitschaftspolizei zu nutzen. "Das Geld muss weitergeleitet werden an die Polizisten, die Woche für Woche ihren Kopf dafür hinhalten, dass hochkarätige Fußballspiele überhaupt stattfinden können", sagte er. "Diese Beamte riskieren ihr Leben und ihre Gesundheit, um Hooligans und Fußball-Gewalt zu stoppen und sollten dafür belohnt werden."/sti/DP/jha