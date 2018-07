Polizeigewalt - Exklusive Auswertung der Ruhr-Universität Bochum / 90 Prozent der Ermittlungsverfahren wegen rechtswidriger Polizeigewalt werden eingestellt / Unabhängige Ermittlungsstelle gefordert

Mainz (ots) - Die Bundesrepublik hat ein strukturelles Problem mitrechtswidriger Polizeigewalt. Das ergab eine Auswertung desKriminologen und Juristen Prof. Tobias Singelnstein von derRuhr-Universität Bochum in Zusammenarbeit mit dem ARD-Politikmagazin"Report Mainz". So gab es 2016 2383 Ermittlungsverfahren gegenPolizeibeamte wegen rechtswidriger Gewaltausübung. Dennoch wurden 90Prozent der Verfahren eingestellt (2132). In nur 2,34 Prozent derFälle wurde Anklage erhoben bzw. ein Strafbefehl erlassen.Als Grund für die hohe Zahl der eingestellten Verfahren nenntProf. Tobias Singelnstein die besondere institutionelle Nähe derermittelnden Behörden, also der Polizei und der Staatsanwaltschaft,zu den beschuldigten Polizeibeamten. Deswegen fordert derWissenschaftler die Einrichtung einer unabhängigen Ermittlungsstelle."Besser wäre es, das Ganze auf eine Art und Weise zu lösen, wie dasauch andere Länder tun, das heißt eine eigenständige Institution zuschaffen, die auch für solche Vorfälle zuständig ist", sagteSingelnstein im Interview mit "Report Mainz".Die Zahlen der Vorjahre von 2010 bis 2015 bestätigen die Existenzeines strukturellen Problems. Im Schnitt kommt es seit 2010 jeden Tagzu sechs rechtswidrigen Übergriffen durch Polizeibeamte, die zuAufnahme eines Ermittlungsverfahrens führen. Betrachtet man dengesamten Zeitraum, dann wurden rund 90 Prozent der Verfahreneingestellt. In nur rund drei Prozent kam es zu Anklagen bzw.Strafbefehlen. Über die Zahl der Verurteilungen gibt es keine Zahlen.Ein hochrangiger Polizeibeamter, der seit mehr als 15 Jahren imaktiven Dienst ist, bestätigt die Erkenntnisse des Wissenschaftlers.Er sagte im TV-Interview: "Ich kenne die Statistiken. Das istrechtswidrig, was da passiert. Da wird nicht sauber ermittelt. MeinesErachtens gehört eine unabhängige Prüfungsstelle dazwischengeschaltet, die ordentlich ermittelt."Hintergrund des Berichtes von "Report Mainz" ist ein Vorfall vonmutmaßlicher Polizeigewalt in der Stuttgarter Innenstadt vom 19.Februar 2017. Nach einem Autounfall prügeln vier Polizeibeamte aufeinen wehrlosen Mann ein. Das dokumentieren ein über neun Minutenlanges Video und mehr als 230 Fotos, die "Report Mainz" eingesehenhat. Das Video zeigt mindestens zehn Stockschläge und mindestenssechs außerordentliche starke Fausthiebe auf einen am Boden liegendenwehrlosen Mann. Zeugen am Tatort bestätigen im "ReportMainz"-Interview, dass von dem Opfer keinerlei Gewalt ausgegangensei. Ärztliche Atteste und Fotos des Geschädigten zeigen starkeHämatome im Gesichtsbereich. Zwei Experten bezeichnen die auf demVideo dokumentierte Gewalt als kriminell.Doch das Polizeipräsidium Stuttgart stellte den Vorfall in einerPressemitteilung vom gleichen Tag ganz anders dar: Da ist die Redevon einem rabiaten Beifahrer, der gegen einen Polizisten tätlichwurde. Entsprechend negativ ist die Berichterstattung über das Opfer.Gegen ihn wird bis heute wegen Widerstandes gegenVollstreckungsbeamte strafrechtlich ermittelt. Denn die vierbeteiligten Polizisten gaben später gleichlautende dienstlicheErklärungen ab, er habe einen Beamten angegriffen. Doch davon istweder auf dem Video noch auf den Fotos etwas zu erkennen und Zeugenam Tatort haben ein solches Verhalten auch nicht beobachtet.Befragt nach solchen falschen dienstlichen Erklärungen, sagte derhochrangige Polizeibeamte: "Jeder Vorgang lässt sich so verändern,dass das rechtswidrige Verhalten von Seiten der Polizei dem Gegenüberangelastet werden kann. Und das kann man mit ein paar Änderungen vomSachverhalt erreichen. Das wird so hingebogen, dass es dann auch vorGericht Bestand hat. Und da fragt kein Staatsanwalt nach, da fragtniemand nach."Nach 15 Jahren Forschung zur Polizeigewalt weiß Prof.Singelnstein: "Das ist eine Struktur innerhalb der Polizei. Das kommtrelativ häufig vor. In der Kriminologie sprechen wir von der Mauerdes Schweigens, die auf dem besonderen Korpsgeist, der innerhalb derPolizei herrscht, basiert. Und es gilt innerhalb der Polizei alsuntunlich, diese Basis zu verlassen und die Kollegen zubeschuldigen."Im Stuttgarter Fall wurde nur wegen des Video- und Fotomaterialsüberhaupt gegen die Beamten ermittelt. Allerdings sind gegen drei vonvier an der Prügelattacke beteiligten Beamten die Verfahreninzwischen eingestellt worden. Vor wenigen Tagen wurde ein Beamterangeklagt - wegen Körperverletzung im Amt und VerfolgungUnschuldiger. Gegen ihn wird vor dem Amtsgericht Stuttgart imSeptember verhandelt.Zitate gegen Quellenangabe frei.Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 92933351 oder -33352.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell