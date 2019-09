Polizeigesetz Baden-Württemberg: Verschärfung der Verschärfung im Anmarsch?

Stuttgart (ots) - Als Teil des Stuttgarter Bündnis gegen diePolizeigesetzverschärfung macht die Piratenpartei aufmerksam auf einHintergrundgespräch am 30.09.2019.Die parlamentarische Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen undunter den angehäuften Bergen von unerledigten Gesetzesvorhaben liegteines von besonderer Brisanz: Im Herbst könnte die grün-schwarzeLandesregierung eine weitere Verschärfung des Polizeigesetzes inBaden-Württemberg beschließen. Knapp 50 Organisationen ausBaden-Württemberg haben sich bereist vor einigen Monaten zu einergemeinsamen Kampagne zusammen geschlossen, um so Protest gegen diegeplante Verschärfung zu organisieren. Unter dem Slogan"Freiheitsrechte verteidigen" ruft das Bündnis am 12. und 13.10.2019zu einem Aktionswochenende auf. In Stuttgart, Mannheim und Karlsruhesind Demonstrationen und Kundgebungen geplant.Warum das Vorhaben der Neuauflage nicht nur eingestampft, sonderndie bereits 2017 beschlossenen Verschärfungen rückgängig gemachtwerden müssen, soll am 30.09.19 um 18 Uhr im Palm Beach Stuttgart(Raum Cancun) dargelegt werden. Dort lädt das lokale StuttgarterNoPolGBW-Bündnis PressevertreterInnen zu einem Hintergrundgesprächein. Vertreter der unterschiedlichen Bündnispartner werden fürGespräch und Fragen zur Verfügung stehen. Neben einem Vertreter desChaos Computer Club Stuttgart werden auch Vertreter der Partei DieLinke, ein Aktivist der antifaschistischen Bewegung und ein Vertretervon Commando Cannstatt anwesend sein.Berichten werden sie dort, wie bereits jetzt, zwei Jahre nachGesetzesverabschiedung, Freiheitsrechte beschnitten und eingeschränktwurden. Wie bereits erwähnt, handelt es sich um einHintergrundgespräch. Zitate für Ihre Berichterstattung können gerneauf Wunsch geliefert werden.Montag, 30.09.2019 - 18 UhrPalm Beach Stuttgart, Raum CancunSportsbar & Restaurantim Carl Benz CenterMercedes Straße 73b70372 Stuttgart / Bad CannstattPressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Borys SobieskiLandesvorstandE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0175 9549187Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell