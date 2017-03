Polizei und Bundeswehr üben gemeinsame Terrorismusabwehr/Der Nationale Territoriale Befehlshaber beantwortet am Mittwoch, 08.03. von 10:30 bis 11:30 Fragen der Bevölkerung im Bundeswehr Facebook-Chat (FOTO)

Bonn / Berlin (ots) -Heute startet die erste gemeinsame Anti-Terror-Übung vonBundeswehr und Polizei. Die Übung heißt GETEX, als Abkürzung fürGemeinsame Terrorismusabwehr-Exercise*. Generalleutnant MartinSchelleis, Nationaler Territorialer Befehlshaber der Bundeswehr, istzugleich Inspekteur der Streitkräftebasis und führt die Kräfte derBundeswehr beim Einsatz innerhalb Deutschlands."Ich bin froh, dass wir nun gemeinsam mit der Polizei übenkönnen", sagt der General, der sich am kommenden Mittwoch, den 8.März, von 10:30 bis 11:30 Uhr über die Facebook-Seite der Bundeswehrden Fragen der Bevölkerung stellen wird. Bei der Übung geht es um dieAbstimmung der Verfahren und Prozesse zwischen Bundeswehr undPolizei. Die Bundeswehr könnte im Falle einer terroristischenGroßschadenslage mit katastrophischen Ausmaß angefordert, so auch dieLage in der Übung, und mit hoheitlichen Befugnissen unter Führung derPolizei zum Einsatz kommen. Dann muss die reibungslose Zusammenarbeitzwischen allen staatlichen Akteuren funktionieren.Viele Fragen drängen sich zu diesem Thema auf: Wo kann dieBundeswehr unterstützen? Welche Fähigkeiten darf sie dabei einsetzen?Ab wann darf die Bundeswehr überhaupt eingreifen? Und wie weitreichen ihre Befugnisse? Warum ist so eine Übung gerade jetztnotwendig? Diesen und vielen weiteren Fragen stellt sichGeneralleutnant Martin Schelleis am Mittwoch. Bei dieser einmaligenGelegenheit hat jeder die Möglichkeit seine Fragen an den NationalenTerritorialen Befehlshaber der Bundeswehr zu stellen.Hier geht es zum Facebook-Kanal der Bundeswehr:https://fb.com/bundeswehr*ÜbungPressekontakt:Kommando StreitkräftebasisPresse- und InformationszentrumTelefon: +49 (228) 5504 -1112 /-1113Sprecher vom Dienst (24/7) +49 (151) 14 85 60 35kdoskbpizskb@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Streitkr?ftebasis, übermittelt durch news aktuell