Polizei stoppt nach Eilantrag die Räumung von besetztem Haus

KERPEN (dpa-AFX) - Die Polizei hat die Räumung eines besetzten Hauses in Kerpen-Manheim am Braunkohletagebau Hambach vorläufig gestoppt.



Gegen die Räumung habe es einen Eilantrag am Verwaltungsgericht Köln gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Das Haus werde nicht weiter geräumt, bis das Gericht darüber entschieden habe. Bis dahin waren sieben Häuser geräumt worden, bis zum Nachmittag wurde ein weiteres Gebäude besetzt.

Die Einsatzkräfte hatten am Morgen damit begonnen, Besetzer aus Häusern in dem fast verlassenen Dorf Manheim am Hambacher Forst zu holen. Aus der Besetzung heraus seien immer wieder Straftaten begangen worden. Das habe man durch die Räumung unterbunden, sagte ein Polizeisprecher./sil/DP/stw