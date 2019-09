Mainz (ots) -Frei nach dem Roman "Brennende Kälte" von Bestseller-AutorWolfgang Schorlau zeigt das ZDF am Montag, 7. Oktober 2019, 20.15Uhr, den Polit-Thriller "Dengler - Brennende Kälte". In derZDFmediathek ist der Fernsehfilm der Woche schon ab Montag, 30.September, 2019, 10.00 Uhr, verfügbar. In seinem fünften Fall bekommtes Privatdetektiv Georg Dengler (Ronald Zehrfeld) mit illegalenWaffentests und gefährlichen internationalen Waffengeschäften zu tun.Unter der Regie von Rick Ostermann spielen neben dem StammensembleRonald Zehrfeld und Birgit Minichmayr die Schauspieler Jeanette Hain,Sebastian Urzendowsky, Richard Sammel, Samia Chancrin, Jasna FritziBauer, Max Kupfer, Samuel Schneider, Marie-Lou Sellem, Leonard Kunz,Sebastian Hülk, Jenny Schily, Barnaby Metschurat, Harald Schrott undanderen. Das Drehbuch schrieb erneut der mehrfach preisgekrönte Autorund Regisseur Lars Kraume.Kurz vor der Hochzeit seines Sohnes in Stuttgart wirdPrivatdetektiv Georg Dengler, ehemals BKA-Zielfahnder, vonHacker-Aktivistin Olga (Birgit Minichmayr) um Hilfe gebeten. OlgasFreundin Anne (Samia Chancrin), eine Investigativ-Journalistin, hatihr im Darknet Informationen über geheime Baupläne vonMikrowellen-Waffen, Namenslisten von Bundeswehr-Offizieren und Fotosvon gefolterten Männern geschickt. Kurz darauf wird Anne vonUnbekannten erschossen. Zeitgleich wird ihr Informant,Bundeswehr-Offizier und Afghanistan-Veteran Florian Singer (MaxKupfer), in einen beinahe tödlichen Unfall verwickelt. Dengler undOlga kommen auf die Spur des von Werner Kempf (Richard Sammel)geleiteten geheimen Fahrenheit-Programms von BND und Bundeswehr. Auchdie von Katharina Petry (Jeanette Hain) initiierte Forschung mitMikrowellen-Waffen der MeySis AG gibt ihnen zu denken. Dengler undOlga stechen in ein Wespennest rund um illegale Waffentests undinternationale Waffengeschäfte.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/denglerPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/dengler-brennende-kaelte/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell