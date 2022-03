Politologe schlägt ukrainische Exilregierung in Berlin vor

HALLE (SAALE) (dts Nachrichtenagentur) - Der Politologe Johannes Varwick schlägt als Lösung des Ukraine-Kriegs eine ukrainische Exilregierung vor. "Ein mögliches Szenario ist, dass Berlin oder Warschau zum Sitz einer ukrainischen Exilregierung wird, die Ukraine entmilitarisiert wird und eine russlandfreundliche Regierung bekommt", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Sonntagausgaben). Putin wolle die gesamte Ukraine besetzen, die Regierung in Kiew stürzen und eine russlandfreundliche Regierung installieren.

"Diese Ziele wird Putin mit jedem, und, ich wiederhole, mit jedem Mittel erreichen." Der Experte für Internationale Beziehungen der Universität Halle-Wittenberg räumte ein, dass zwar eine Exilregierung nicht Ziel des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei. "Wenn er aber möchte, dass seine Bevölkerung nicht am Ende entweder vertrieben oder tot ist, sehe ich keinen anderen Ausweg." Am Ende werde Russland in jedem Fall eine neue Regierung in Kiew einsetzen, so der Politikwissenschaftler. "Die Frage ist nur, wie blutig wird der Weg dahin sein." Der Experte warnte vor einer Eskalationsspirale durch weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. "Der Westen muss sich die Frage stellen, ob er mit seinen Waffenlieferungen diesen Krieg künstlich verlängern will." Das sei "nicht kaltherzig", sondern vom Ende her gedacht. "Wir müssen verstehen, dass Russland zu allem bereit ist und wir diesen Krieg nur verlieren können, wenn wir kein nukleare Katastrophe wollen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur