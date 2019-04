Berlin (ots) - Ihre existenziellen Sorgen um die Zukunft derNutztierhaltung in Deutschland haben die Spitzenvertreter derdeutschen Geflügelwirtschaft heute Vormittag den führendenAgrarpolitikern im Deutschen Bundestag im persönlichen Austauschvermittelt. Beim Politischen Frühstück des Zentralverbandes derDeutschen Geflügelwirtschaft e. V. (ZDG) forderte ZDG-PräsidentFriedrich-Otto Ripke mit Blick auf den spürbar sinkendenSelbstversorgungsgrad in Deutschland und die auf den Markt drängendenImporte aus Ländern mit deutlich geringeren Standards die aktiveUnterstützung der Politik ein: "Mit jedem importierten KilogrammGeflügelfleisch aus Osteuropa kommt weniger Tierschutz nachDeutschland", mahnte er. Zugleich drohten nationale Alleingänge undweitere Verschärfungen im Umwelt- und Tierschutzrecht wichtigeEntwicklungsperspektiven für tierwohlorientierte deutsche Tierhalterzu zerstören. "Wir haben schon heute beim Geflügel keineVollversorgung mehr mit deutscher Ware", betonte Ripke. Bei den Putenliege der Selbstversorgungsgrad bei 73 Prozent, bei den Gänsen beierschütternd niedrigen 15 Prozent, selbst bei den Hähnchenmittlerweile deutlich unter 100 Prozent. "Wir sind bereit, in neueStälle und mehr Tierwohl zu investieren - aber wir brauchen am EndeIhre Hilfe", appellierte der ZDG-Präsident an die Parlamentarier. Undskizzierte konkrete Forderungen des ZDG: eine vollständigeMehrkostenerstattung für mehr Tierwohl, eine zielgerichtete undpraxistaugliche Lösung für den Zielkonflikt zwischen Tierwohl undUmweltschutz, eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung fürGeflügelfleisch in der Gastronomie. Ripke: "Sonst drängt uns dieosteuropäische Billigware im Preiskampf an die Wand.""Wir stehen an einem Scheidepunkt", forderte auchZDG-Präsidiumsmitglied Paul-Heinz Wesjohann ausUnternehmerperspektive ein aktives Gegensteuern der Politik.Insbesondere in dem mit über 65 Prozent des Absatzes enorm relevantenGroßverbrauchersegment (Restaurants, Kantinen, Großküchen etc.)verliere Deutschland täglich Marktanteile an Billigware aus Osteuropa- auch weil die Herkunft des Geflügelfleisches für den Gast nichtersichtlich sei. Mit Blick auf Wettbewerbsverzerrungen durcheinseitig hohe nationale Standards in Deutschland befürchteteWesjohann: "Wenn wir so weitermachen, werden wir in den nächsten fünfJahren 30 Prozent der Betriebe verlieren." Eindrucksvoll schilderteauch Stefan Teepker als Spitzenvertreter der deutschen Hähnchenhalteraus der Sicht des Praktikers am Beispiel von TA Luft,Dünge-Verordnung und Verbandsklagerecht, wo der Schuh drückt.Aus den Reihen der Parlamentarier waren Verständnis für dieschwierige Lage der Tierhalter und der Wille zur Unterstützung zuspüren. Ein "hohes Maß an Wertschätzung für die deutscheGeflügelwirtschaft und ihre Arbeit" vermittelte Alois Gerig (CDU) alsVorsitzender des Agrarausschusses des Deutschen Bundestages. Erbekannte: "Der erschreckende Rückgang in der Selbstversorgung machtmir große Sorgen." Explizit wandte sich Gerig gegen weitere nationaleAlleingänge und ein "Landwirts-Bashing": "Wir brauchen eine Kampagnefür unsere Landwirte! Ich will, dass die Menschen in Deutschland dasessen, was aus Deutschland kommt."Gitta Connemann, stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, verwies im Kontext der von denZDG-Vertretern skizzierten Marktverwerfungen darauf, dass Deutschlandbereits heute die höchsten Standards bei Tierwohl und Umweltschutzhabe. Sie sah hier für die Wirtschaftlichkeit der deutschen Betriebeeine klare Grenze erreicht, konkret mit Blick auf dieDünge-Verordnung: "Es darf nicht zu einer weiteren Verschärfungkommen, die für die landwirtschaftlichen Betriebe nicht mehr tragbarist!"Dr. Gero Hocker, agrarpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, nahmauch die Verbraucher in die Pflicht. Es müsse Schluss sein mit der"Geiz-ist-geil-Mentalität". "Es darf nicht sein, dass die deutscheErzeugung aus dem Markt gedrängt wird - aber es muss in den Köpfender Verbraucher auch das Bewusstsein ankommen, dass mehr Tierwohlmehr kostet!"Als Einstieg in das Thema hatte Prof. P. Michael Schmitz vomInstitut für Agribusiness Gießen einen Impulsvortrag zu den globalenAuswirkungen einer rein pflanzlichen Ernährung gehalten. Mit seinemTeam hat Prof. Schmitz in einer aktuellen Studie untersucht,inwieweit das Ernährungsverhalten der Deutschen und nationaleVerschärfungen der Tierschutz- und Umweltstandards überhaupt positiveAuswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Welternährung im globalenKontext haben. Sein Fazit: "Fleischverzicht, steigende Tierwohl- undUmweltstandards und Sojaimportverbote bedrohen nicht nur diebisherigen Erfolge der Nutztierbranche, sondern auch derenExistenzfähigkeit." Entsprechend lautete sein klarer Appell an diePolitik, nicht auf staatliche Konsum- und Produktionslenkung zusetzen, sondern stattdessen die Potenziale von Innovationen inPflanzen- und Tierschutz, Tierhaltung und Tierernährung deutlichbesser zu nutzen als bislang.Pressekontakt:ZDG Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V.Christiane von AlemannClaire-Waldoff-Str. 7 | 10117 BerlinTel. 030 288831-40 | Fax 030 288831-50E-Mail: c.von-alemann@zdg-online.de | Internet: www.zdg-online.deOriginal-Content von: Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell