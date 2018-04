Berlin (ots) - In einem eindrucksvollen Appell hat die deutscheGeflügelwirtschaft die Unterstützung der Politik bei der Finanzierungtierwohlfördernder Maßnahmen eingefordert. "Ohne Bauernwohl keinTierwohl" - auf diese prägnante Formel brachte es Friedrich-OttoRipke, Präsident des Zentralverbandes der DeutschenGeflügelwirtschaft e. V. (ZDG), beim Politischen Frühstück derGeflügelwirtschaft heute Morgen im Reichstagsgebäude. "Wenn wir allesselber bezahlen müssen, werden wir im Wettbewerb untergehen",prognostizierte Ripke für den Fall fehlender Unterstützung einHöfesterben nicht gekannten Ausmaßes und forderte die Beteiligung derVerbraucher an den Mehrkosten: "Tierschutz als Staatsziel ist Aufgabeder gesamten Gesellschaft." Mit Blick auf ein staatlichesTierwohllabel bedeute dies zwingend den langfristig gesicherten undvollständigen Ausgleich der Mehraufwendungen für Tierhalter undUnternehmen. "Sie tragen Verantwortung nicht allein für dieNutztiere, sondern auch für die Nutztierhalter in Deutschland",appellierte Ripke an die rund 20 anwesenden Agrarpolitiker. "SchützenSie uns deutsche Tierhalter!"Im Kreise der Parlamentarier erneuerten die Spitzenvertreter derdeutschen Geflügelwirtschaft ihr Bekenntnis zu einem staatlichenTierwohllabel. Dies jedoch unter klar umrissenen Voraussetzungen: Somuss ein staatliches Tierwohllabel aus ZDG-Sicht außer dem Ausgleichder Mehraufwendungen eine Herkunftskennzeichnung umfassen undverpflichtend für alle Vermarktungswege gelten - auch für das beiTierwohlmaßnahmen bislang völlig unberücksichtigt gebliebene großeMarktsegment der Gastronomie.Thema Export: "Wir brauchen die intensive Unterstützung derBundesregierung"Mit Blick auf den Ausstieg aus dem Töten männlicher Eintagskükenmahnte Ripke zu Vorsicht bezüglich eines allzu ambitioniertenZeitplans: "Deutschland ist weltweit am weitesten mit der Entwicklungder Verfahren zur Inovo-Geschlechtserkennung - noch gibt es aber keinpraxisreifes Verfahren." Das Bekenntnis der Branche zum Ausstieg ausdem Kükentöten bei praxistauglichen Alternativen gelteuneingeschränkt, betonte Ripke: "Wir wollen das Problem zeitnahgelöst haben - und das wird gelingen."Ein deutlich intensiveres Engagement der Bundesregierung bei demfür die Branche so wichtigen Thema Export forderteZDG-Präsidiumsmitglied Paul-Heinz Wesjohann für die Unternehmen derSchlachtgeflügelwirtschaft ein. Konkret für die Aushandlung einesstaatlichen Veterinärabkommens mit China - welches in derZuständigkeit der Bundesregierung liegt und Voraussetzung für spätereExporte ist - brauche die Branche die intensive Unterstützung derBundesregierung, auch durch verstärkte personelle Präsenz bei denrelevanten chinesischen Stellen. China sei der Schlüssel zur Öffnungder asiatischen Märkte, so Wesjohann: "Flügel, Füße, Innereien -gerade die in Deutschland weniger geschätzten Teilstücke sind inChina heiß begehrt." Eine Vermarktung dieser Teil-stücke alsLebensmittel statt als Tierfutter bringe höhere Deckungsbeiträge fürdie Landwirte und sei als Verwertung des ganzen Tieres einParadebeispiel für Nachhaltigkeit.Putenhaltung: "Lassen Sie uns endlich zu EU-weit einheitlichenRegeln kommen!"ZDG-Vizepräsident Thomas Storck, Vorsitzender des VerbandesDeutscher Putenerzeuger e. V. (VDP), forderte die Unterstützung beider Durchsetzung einer EU-Putenhaltungsverordnung auf Grundlage derdeutschen Puten-Eckwerte ein. Die auf das Tierwohl ausgerichteten,mit Wissenschaft, Tierschutz und Praktikern ausgearbeiteten Eckwerteseien mit ihrem Gesundheitskontrollprogramm weltweit einzigartig undoptimal als Vorbild einer EU-Verordnung geeignet. "Lassen Sie unsgemeinsam das Jahr 2019 zur Vorbereitung nutzen, um unter deutscherRatspräsidentschaft 2020 endlich zu EU-weit einheitlichen,verbindlichen Regeln zu kommen", appellierte Storck an dieAgrarpolitiker. "Nur so können wir Wettbewerbsnachteile für diedeutschen Putenhalter vermeiden.""Wir Tierhalter sind Tierschützer", rückte ZDG-VizepräsidentRainer Wendt, Vorsitzender des Bundesverbandes bäuerlicherHähnchenerzeuger e. V. (BVH), das hohe Verantwortungsbewusstsein derGeflügelhalter für ihre Tiere in den Fokus. Um ein Mehr an Tierwohlumsetzen zu können, müsse es den Betrieben aber auch möglich gemachtwerden, in neue Stalltechnik investieren zu können. "Wir brauchenEntwicklungsperspektiven für die Tierhaltung in Deutschland",forderte Wendt mit Blick auf die Auflagenflut bei Stallneubauten,lange Genehmigungsverfahren und ein hohes Maß an Bürokratie.Für den Bundesverband Deutsches Ei e. V. (BDE) schilderteVorsitzender Henner Schönecke Anstrengungen und Erfolge derLegehennenhalter bei dem freiwilligen Ausstieg aus demSchnabelkürzen. "Wir sind stolz darauf, diese Herausforderung gepacktzu haben - und zwar ganz ohne neue Gesetze oder Verordnungen",verwies Schönecke auf die mit dem Bundesministerium getroffenefreiwillige Vereinbarung. "Es braucht nicht immer starresOrdnungsrecht, in uns hat die Politik einen verlässlichen Partner",hob Schönecke Veränderungsbereitschaft und Innovationskraft derBranche hervor.