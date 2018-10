Politischer Kohlenausstieg kostet 100 Milliarden Euro und gefährdet nachhaltige Strukturentwicklung

Berlin (ots) - Klimaschutz muss soziale und regionaleVerantwortung berücksichtigen - Schneller Kohlenausstieg kostetmindestens 100 Milliarden EuroEin durch den Klimaschutzplan 2050 politisch forcierter Ausstiegaus der Braunkohle mit einem vorzeitigen Abschalten von Kraftwerkenschon in den kommenden Jahren vernichtet bis 2025 mindestens 36.000hochqualifizierte Arbeitsplätze, bis 2030 werden rund 50.000 Menschenihren Arbeitsplatz verlieren. Ein übereilter Ausstieg aus derBraunkohle gefährdet damit nach Ansicht von Dr. Helmar Rendez, demVorstandsvorsitzenden des Deutschen Braunkohlen-Industrie-Vereins(DEBRIV), einen erfolgreichen und langfristig angelegtenStrukturwandel in den Braunkohlenregionen. Seine Kritik gründetRendez auf eine jetzt vorgelegte Untersuchung des Instituts derDeutschen Wirtschaft (IW) in Köln.Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) hat im Auftrag desDEBRIV die Folgen des Ende 2016 von der Bundesregierungverabschiedeten Klimaschutzplans 2050 und eines vorzeitigenKohlenausstiegs untersucht und dabei insbesondere die Konsequenzenfür den Strukturwandel in den Braunkohlenregionen in den Blickgenommen.Die Studie zeigt, dass schon aufgrund der heute geltendenKlimaschutzvorgaben die betroffenen Regionen vor erheblichenHerausforderungen stehen."Wer jetzt noch national draufsatteln und das Aus für die Kohleschneller will, nimmt verheerende Strukturbrüche billigend in Kauf",sagte der DEBRIV-Vorstandsvorsitzende anlässlich der Vorstellung derStudie.Im Vergleich mit der bereits durch den europäischenEmissionshandel vorgegebenen Reduzierung der Stromerzeugung ausBraunkohle würde ein durch nationale Maßnahmen beschleunigterRückgang der Kohlenverstromung erhebliche Zusatzkosten verursachen,errechnete das IW in seiner Untersuchung. Im Zeitraum von 2020 bis2040 verursacht ein schneller Kohlenausstieg Mehrkosten in Höhe vonfast 100 Milliarden Euro, so das IW. Diese Abschätzung berücksichtigtaber weder regionale Strukturbrüche, noch Versorgungsengpässe mitStromausfällen oder Kosten durch verkürzte Laufzeiten von Kraftwerkenund anzupassende Genehmigungen für die Tagebaue. Die Konsequenzen fürdie Arbeitsplätze in der Industrie, die unter steigenden Strompreisenleiden wird, kämen noch hinzu, wurden in dieser Studie aber nichtbetrachtet.Die Analyse der Strukturwandelvoraussetzungen in den einzelnenRevieren zeigt, dass es kurzfristig keine Strukturen gibt, die einenschnellen Kohlenausstieg auffangen können. "Daran ändern auch die inAussicht gestellten finanziellen Zuschüsse des Bundes wenig. Geldallein kauft keine Zukunft. Die bestehenden Strukturen werden wederim Hinblick auf die Beschäftigung noch hinsichtlich der Wertschöpfunginnerhalb der nächsten zehn Jahre einen Beitrag leisten können, derdie heutigen Beiträge der Braunkohlenwirtschaft in den Regionenersetzen kann", erklärte der DEBRIV-Vorstandsvorsitzende und stelltefest, dass sich auch mit zusätzlichen Finanzmitteln derStrukturwandel nicht beliebig beschleunigen lässt. Mit der aktuellenStudie hat der DEBRIV einen wichtigen Beitrag zur Versachlichung derDiskussion geliefert.Weitere detaillierte Ergebnisse, die dringend notwendig sind fürdie weitere politische Diskussion sowie die komplette Studie findensich unter http://ots.de/6wODh4.Pressekontakt:Uwe MaaßenDEBRIV - Bundesverband BraunkohleAuenheimer Str. 2750129 BergheimT +49 2271 99577 34F +49 2271 99577 8 34mailto: Uwe.Maassen@braunkohle.deOriginal-Content von: DEBRIV - Dt. Braunkohlen Industrie Verein, übermittelt durch news aktuell