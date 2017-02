Politischer Appell der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten und des Bundesverbandes der Zigarrenindustrie / Zigarren und Zigarillos sind ein Genussartikel und benötigen regulatorische Ausnahmen

Bonn, Hamburg (ots) -Die Tabakbranche unterliegt in Europa und auch in Deutschlandimmer strenger werdenden Regulierungen, die die mittelständischen undmeist familiengeführten Unternehmen der Zigarrenindustrie zunehmendvor immer größere Probleme stellen.Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten und der Bundesverbandder Zigarrenindustrie haben in einem gemeinsamen politischen Appeldiese Sorge zum Ausdruck gebracht und setzen sich gegenüber Politikund Ministerien dafür ein, dass für Zigarren und Zigarillos schonjetzt bestehende Ausnahmen auch in Zukunft gelten sollten."Das Kulturgut Zigarre und Zigarillo wird meist von Männerngehobenen Alters genossen", so Bodo Mehrlein, Geschäftsführer desBundesverbandes der Zigarrenindustrie, "ein Jugendschutzproblembesteht somit in der Praxis nicht". Die Gewerkschaft NGG erkennt diebesondere Situation der Zigarrenindustrie ebenfalls: "Bei derZigarrenindustrie handelt es sich noch in großen Teilen um echtesHandwerk: Dies ist an dem sehr lohnintensiven Herstellungsprozesssehr deutlich zu erkennen", so die NGG-Vorsitzende MichaelaRosenberger.Mit sehr großer Sorge sieht die Zigarrenindustrie die Einführungeines Systems der Rückverfolgbarkeit für Tabakprodukte, das denTabakschmuggel zukünftig verhindern soll. Hier ist man sich einig,dass diese Maßnahme unverhältnismäßig ist, da es bei Zigarren undZigarillos nachweislich keinen Tabakschmuggel gibt, diese Maßnahmenaber die mittelständischen Unternehmen in ihrer Wirtschaftlichkeitbedrohen werden.Hier geht es direkt zum politischen Appell: http://ots.de/d2HVKDer BdZ ist der Zusammenschluss der überwiegend mittelständischstrukturierten Hersteller und Importeure von Zigarren und Zigarillos.Weiter Informationen finden Sie auf www.zigarren-verband.dePressekontakt:Bodo Mehrlein (GF)Gotenstr. 27, 53175 BonnTelefon: +49 228 364026E-Mail: mehrlein@zigarren-verband.deGewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)Dr. Karin Vladimirov, Hauptstadtbüro/KommunikationLuisenstraße 38, 10179 BerlinTelefon: +49 30 28 88 49 693 / hv.presse@ngg.net / www.ngg.netOriginal-Content von: Bundesverband der Zigarrenindustrie e.V., übermittelt durch news aktuell