Das Politische neu denken

Die Kunsthalle Wien präsentiert ihr Jahresprogramm 2017Wien (ots) - Mit einem Programm, das neben Personalen bedeutenderzeitgenössischer Künstler/innen auf Themen setzt, die auf diesozialpolitischen Herausforderungen des Zusammenlebens in einerpolarisierten und radikalisierten Gesellschaft reagieren, beschäftigtsich die Kunsthalle Wien im Jahr 2017. "Die Welt befindet sich imUmbruch - wie kann Kunst, wie können Ausstellungen auf dieEntwicklungen der jüngeren Vergangenheit, die unsere Gesellschaft vorneue Herausforderungen stellen, reagieren?" So formuliert NicolausSchafhausen, Direktor der Kunsthalle Wien, die Ausgangssituation, wiesie sich für ihn und das kuratorische Team in der Programmierung 2017stellte. "Es ist unsere Aufgabe als zeitgenössischesAusstellungshaus, das Politische neu zu denken und aktuellen Themeneinen fixen Platz in unserem Programm und unseren Räumen zu geben."Zwtl.: Gesellschaft Im WandelInsofern bildet das Politische das Kernthema des Jahres, und diemeisten Ausstellungsprojekte lassen sich als Versuche der Annäherungan die politischen Verwerfungen unserer Zeit lesen. Kunst fungierteimmer schon als Medium, um Gesellschaftsbilder einer jeweiligen Zeitnachzuzeichnen und Reflektion für gelebte Erfahrung zu bieten. Diegroßangelegte Themenausstellung HOW TO LIVE TOGETHER (25. Mai - 15.Oktober 2017) beschäftigt sich im Haupthaus im MQ mit den fragilenindividuellen wie gesellschaftlichen Bedingungen unseresZusammenlebens. Ausgehend von Alltagserfahrungen in unterschiedlichenhistorischen Räumen untersucht die Ausstellung die sich veränderndenVerhältnisse von Privatem und Politischem, von Individuum undGesellschaft, Religion und säkularem Leben. Sie reflektiert neueIdeen von Lebensgemeinschaften, die tradierte Familienbilder undLebensentwürfe ablösen.Nahezu zeitgleich findet in der Kunsthalle Wien Karlsplatz dieAusstellung WORK IT, FEEL IT! (21. Juni - 10. September 2017) statt.Der Beitrag der Kunsthalle Wien zur Vienna Biennale 2017 widmet sichdem menschlichen Körper und den neuen Anforderungen, die vor demHintergrund der Automatisierung der Arbeitswelt an diesen gestelltwerden. Die ausstellenden Künstler/innen setzen sich mit denDisziplinierungs- und Kontrollmechanismen auseinander, die entwickeltwerden, um den Körper zu einem adäquaten Produktionswerkzeug undKonsumträger zu modellieren.Zwtl.: Starke EinzelpositionenNeben Themenausstellungen werden 2017 Personalen bedeutenderzeitgenössischer Künstler/innen gezeigt: Den Auftakt macht bereitsAnfang Februar die Einzelausstellung des Videokünstlers MARCELODENBACH, die ihren Titel dem Gedicht BEWEIS ZU NICHTS (5. Februar -30. April 2017) von Ingeborg Bachmann entlehnt. Marcel OdenbachsArbeiten tragen eine eindeutig politische Handschrift. SeineVideoarbeiten - die aktuellste feiert ihre Premiere in derKunsthallenausstellung - widmen sich dem KomplexVergangenheitsbewältigung und Erinnerungskultur. Dass diese Themennicht ausschließlich europäische sind, vermittelt Odenbachs Werk, dasden Nachhall des Nationalsozialismus bis in die Gegenwart ebensoreflektiert wie die Auseinandersetzung mit internationalenKrisenherden der jüngeren Vergangenheit.CAMILLE HENROT, Gewinnerin des Silbernen Löwen bei der 55.Biennale in Venedig und eine der prominentesten Künstlerinnen ihrerGeneration, zeigt in der Kunsthalle Wien ihre erste institutionellePräsentation in Österreich. IF WISHES WHERE HORSES (22. März - 28.Mai 2017) besteht zur Gänze aus Werken, die für die Ausstellung neuproduziert wurden und denen Henrots Interesse für Gedankensystemezugrunde liegt, die auf der Grundlage binärer Gegensätze aufgebautsind wie maskulin/feminin oder Dominanz/Submission. In spielerischerHerangehensweise erforscht sie so, was es bedeutet, Mensch zu sein.Eine dezidierte Design-Ausstellung ist WAS IST LOOS (27. September- 12. November 2017) der Niederländerin INEKE HANS. Sie zeigt ihrehybriden Designobjekte, die auf eine Auseinandersetzung mit Wien alsDesign- und Produktionsstätte, geprägt von Adolf Loos und der FirmaThonet verweisen. In Rückbindung auf diese Wiener Ikonen spürt sieFragen nach der Funktion zeitgenössischen Designs und der Interaktionvon Mensch, Objekt und Raum nach.FLORIAN HECKER (17. November 2017 - 14. Jänner 2018) wiederum,dessen Personale ursprünglich bereits für 2016 angedacht war, wirdnun Ende 2017 bildende Kunst und elektronische Musik in einer großenskulpturalen Komposition im Ausstellungsraum zusammenführen.Zwtl.: Wort Und BildMit der Poesie als Quelle der Inspiration für die bildende Kunstbeschäftigt sich die Ausstellung MEHR ALS NUR WORTE [ÜBER DASPOETISCHE] (8. März - 7. Mai 2017). Nicht die sich reimenden Wortestehen im Zentrum, sondern die poetische Funktion der Kommunikationals Ausgangspunkt für Möglichkeiten des Ausdrucks von Gedanken undIdeen, die sich in Filmen, Audioarbeiten, Collagen, Installationenund Performances finden.Das Jahre 2017 findet seinen Abschluss in einem Projekt, das sichmit dem publizierten Wort auseinandersetzt: PUBLISHING AS A TOOLBOXFOR THE 21ST CENTURY. 1989-2017 (3. November 2017 - 28. Jänner 2018)wird ausgehend von der Kommerzialisierung des Internets und derZäsur, die dieses für die Produktion von Druckwerken bedeutete, denjüngsten Entwicklungen in der Geschichte des Publizierens nachspüren.Ausstellungsprogramm der Kunsthalle Wien zum Download:www.kunsthallewien.at/presseBildmaterial zum Ausstellungsprogramm der Kunsthalle Wien 2017 zumDownload: www.kunsthallewien.at/presse/programm-2017Rückfragehinweis:Kunsthalle WienMag. 