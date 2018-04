Politische Stabilität in Kirgistan fraglich / Konfrontationen zwischen Anhängern der diversen Präsidenten des Landes

Berlin (ots) - Ein Vorfall vom Dezember 2017 in Berlin lässtdarauf schließen, wie sehr der zentralasiatische Staat Kirgistan auchein halbes Jahr nach der Präsidentenwahl von politischer Stabilitätentfernt ist.Der Vorfall ereignete sich am 9. Dezember vorigen Jahres inBerlin. Der frühere Präsident Kirgistans, Askar Akajew, und seineFrau wurden von kirgisischen Demonstranten mit Eiern beworfen. EineDiskussionsveranstaltung, zu der Akajew vom Kyrgyz Club Germanyeingeladen worden war, wurde mit Transparenten, Plakaten und Buhrufengestört und schließlich gesprengt. Die Veranstaltung mussteabgebrochen werden.Akajew war Kirgistans erster Präsident nach Erlangung derUnabhängigkeit. Er regierte von 1991 bis 2005 und musste wegenzahlreicher Vorwürfe von Wahlbetrug und Korruption das Landverlassen.Dieser Zwischenfall ist nach Ansicht von Zentralasien-Experten einBeispiel für verdeckte Konfrontationen zwischen Anhängern des neuenPräsidenten Sooronbai Dscheenbekow, der seit November 2017 an derSpitze des Sechs-Millionen-Staates steht, und jenen seines VorgängersAlmasbek Atambajew. Die Konfrontation soll sogar das Personal derkirgisischen Botschaft in der Bundesrepublik Deutschland spalten.Beobachter wollen bei dem Berliner Vorfall erkannt haben, dass einTeil der Protestierenden in einem Minibus mit einemDiplomatenkennzeichen, das auf Kirgistan hinweist, an denVeranstaltungsort gebracht worden sei. Außerdem werden unter denDemonstranten sogar Angehörige der Botschaft selber vermutetbeziehungsweise habe es Anweisungen von Botschaftsmitarbeitern zurBeteiligung an den Protesten gegeben.In der Hauptstadt Bischkek wurden derartige Beobachtungen übrigensdementiert. Es habe demnach keine Anweisungen gegeben, denöffentlichen Auftritt von Akajew in Berlin zu verhindern oder zustören.Nach Expertenmeinung möchte der heutige Präsident SooronbaiDscheenbekow den Reformkurs von Akajew fortsetzen und Akajew wiederins Land einreisen lassen. Doch die Anhänger seines VorgängersAtambajew versuchen, die Rückkehr von Akajew nach Kirgistan zuverhindern. Sie fürchten offenbar, Akajew könnte viel überKorruptionsgeschäfte von Atambajews Leuten preisgeben. Das AuswärtigeAmt beobachtet die heutige politische Entwicklung in Kirgistan mitSorge.Pressekontakt:Malte Berger, Berliner KorrespondentenbüroE-Mail: weiden@rg-rb.deTel. +49 30 2639 3328Original-Content von: Berliner Korrespondentenbüro, übermittelt durch news aktuell