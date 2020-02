Politische Mehrheit gegen kleine Cent-Münzen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Aus Deutschland gibt es nur wenig politischen Widerstand gegen die geplante Abschaffung von 1-Cent- und 2-Cent-Münzen. Das schreibt die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" unter Berufung auf eine eigene Umfrage, die sie unter den Fachpolitikern der Bundestagsfraktionen durchgeführt hat. Für die Union lobte Antje Tillmann das Vorhaben der EU-Kommission.

"Auf 1-Cent- und 2-Cent-Münzen können wir gut verzichten, auf unser Bargeld natürlich nicht", sagte sie. Weil viele Menschen bargeldlos zahlten, seien die Kosten für die Prägung der Münzen höher als ihr Nutzen. Eine Abschaffung sei deshalb "konsequent". Für die SPD argumentierte Lothar Binding, das "Handling von Bargeld" müsse "so effizient wie möglich sein". Deshalb "sollte über eine Abschaffung nachgedacht werden". Oliver Krischer von den Grünen nannte die Prägung von jährlich fast einer Milliarde 1- und 2-Cent-Münzen eine "riesige, unnötige und teure Ressourcenverschwendung". Nach wenigen Jahren seien all diese Münzen "in irgendwelchen Schubladen verschwunden". Tatsächlich besitzt laut EU-Kommission jeder Bürger der Eurozone im Schnitt 181 dieser Münzen, Tendenz steigend. FDP, AfD und Linkspartei sind gegen eine Abschaffung. Otto Fricke von der FDP nannte den Plan "riskant". Es drohe die Gefahr eines "schleichenden Endes des Bargeldes", dieses sei aber "geprägte Freiheit für den Einzelnen und gesellschaftlicher Kitt im Zwischenmenschlichen". Auch Beatrix von Storch von der AfD wandte sich gegen jede Abschaffung von Bargeldmünzen. Fabio de Masi von der Linkspartei warnte vor drohenden "Preiserhöhungen durch Aufrundung". Außerdem sei Bargeld im Unterschied zu elektronischem Geld "sicher".

