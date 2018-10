Politische Krisen erhöhen Zahlungsrisiken in der Automobilbranche zusätzlich

Köln (ots) - Aufgrund anhaltender internationaler politischerKonflikte weist Atradius auf zusätzliche Forderungsrisiken für dieLieferanten und Dienstleister der Automobilbranche hin. Im aktuellenMarkt Monitor "Automotive" betont der Kreditversicherer, dass sichdie Unsicherheiten in vielen großen Automobilmärkten noch einmalverschärfen werden, wenn die USA Zölle auf den Import von Fahrzeugenund Komponenten aus der Europäischen Union erheben. Auch dürften sichdie Risiken für Zahlungsausfälle und -verzögerungen in denAutomobilmärkten erhöhen, wenn sich der Handelsstreit zwischen denUSA und China weiter zuspitzt. Den stärksten Gefahranstieg fürInsolvenzen wiederum sieht Atradius derzeit bei GroßbritanniensAutomobilbranche. Ursache hierfür sind die anhaltendenBrexit-Unwägbarkeiten."Die Verunsicherungen durch die US-Handelspolitik und den Brexittreffen die Automobilindustrie in einer eh schon herausforderndenPhase", sagt Michael Karrenberg, Regional Director Risk ServicesGermany, Central, North, East Europe & Russia/CIS von Atradius. "Diezahlreichen neuen Technologien, die sich wandelnden Ansprüche derKäufer und die notwendige Reduktion des CO2-Ausstoßes werden aufabsehbare Zeit große Auswirkungen auf den Markt haben und erhöhen vorallem den finanziellen Druck bei kleinen und mittleren Zulieferern,die leicht ersetzbare Standardkomponenten herstellen und häufig voneinem Autohersteller abhängen. Durch die drohenden politischenUnsicherheiten erhöht sich das Forderungsrisiko in derAutomobilindustrie jetzt noch einmal zusätzlich."US-Autozölle würden Zahlungsrisiken in mehreren EU-Märkten erhöhenSollte die US-Regierung die Importsteuern auf Autos und Autoteileaus der Europäischen Union, wie zuletzt angekündigt, einführen, würdedas nach Einschätzung der Atradius-Risikoexperten das Zahlungsrisikoder Automobilbranchen Großbritanniens, Deutschlands, Italiens und derSlowakei besonders stark beeinträchtigen. Hintergrund ist, dass dieUSA für mehrere große Hersteller und Zulieferer aus den viereuropäischen Ländern einer der wichtigsten Absatzmärkte sind. Auch inder Automobilbranche der USA selbst dürfte im Falle von Zöllen aufEU-Fahrzeuge und -Komponenten das Forderungsausfallrisiko steigen:Die US-Verbraucher würden die Zölle infolge höherer Kaufpreise beinahezu allen Anbietern zu spüren bekommen, da auch für die im Landproduzierten Autos Komponenten aus Europa benötigt werden.Frankreichs und Spaniens Autobranche dürften hingegen nachAtradius-Einschätzung nur geringfügig von möglichen US-Autozöllen aufbetroffen sein, da ihr Exportanteil in die Vereinigten Staatenverhältnismäßig gering ist.China: Verschärfung des Konflikts mit USA würde mehrere BranchentreffenDer sich zuspitzende Handelskonflikt zwischen China und den USAhat die Geschäfte der chinesischen Automobilwirtschaft bislang wenigbeeinträchtigt. Eskaliert der Streit der beiden Großmächte allerdingsweiter, rechnet Atradius damit, dass sich auf absehbare Zeit auch dasKonsum- und Investitionsklima in China spürbar eintrübt. In der Folgewürden sich die Zahlungsrisiken verschiedener chinesischer Branchenerhöhen, darunter auch das der chinesischen Automobilwirtschaft.Japans Autoindustrie würde durch eine Eskalation des US-chinesischenStreits ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen werden: Das Reich derMitte ist Japans größter Exportmarkt. Wenn sich das KonsumklimaChinas verschlechtert, ist von einer geringeren Nachfrage in einerder Schlüsselindustrien des Landes auszugehen.Großbritannien: Brexit lässt Nachfrage nach Autos sinkenUnter allen Automobilmärkten sieht Atradius den unmittelbargrößten Anstieg der Forderungsrisiken in Großbritannien. Angesichtsder aktuell rückläufigen Produktions- und Verkaufszahlen vonAutomobilen im Vereinigten Königreich rechnet der Kreditversichererin den kommenden sechs Monaten mit deutlich zunehmendenZahlungsausfällen und -verzögerungen in der britischenAutomobilbranche. Als Ursache für die schwächelnde Nachfrage derBriten sehen die Atradius-Risikoexperten die Verunsicherung in derBevölkerung angesichts der weiterhin ungewissen Ausstiegsmodalitätenaus der Europäischen Union. Darüber hinaus belasten GroßbritanniensPläne, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, die Nachfrage nach Automobilenmit Verbrennungsmotoren. Unter anderem hat Großbritannienangekündigt, ein Verkaufsverbot für Benzin- und Dieselautos ab demJahr 2040 einzuführen."Die britischen Autohersteller können die schwacheInlandsnachfrage derzeit noch aufgrund ihres ausgewogenenProduktportfolios, ihrer immer noch soliden Produktivität und dankeiner stabilen Auslandsnachfrage, unterstützt durch die Abwertung desPfunds, ausgleichen", sagt Michael Karrenberg, Regional Director RiskServices Germany, Central, North, East Europe & Russia/CIS vonAtradius. "Sollte es aber zu einem 'harten Brexit' ohneÜbergangslösung kommen, würde das den Zugang zu vielen bedeutendenMärkten erheblich erschweren und die Zahlungsfähigkeit vonHerstellern und Zulieferern belasten."Der aktuelle MarktMonitor AutomotiveIm aktuellen Atradius Markt Monitor zur Automobilbranche haben dieRisikoexperten des internationalen Kreditversicherers dieAutomobilbranchen Chinas, Frankreichs, Großbritanniens, der USA,Deutschlands, Italiens, Mexikos, Polens, der Slowakei, Spaniens undSchwedens im Detail analysiert. Für jedes Land geben sie einenAusblick auf die Entwicklung der Zahlungsrisiken in den kommendenMonaten. Die Analyse kann auf www.atradius.de im MenüpunktPublikationen kostenlos heruntergeladen werden.Über AtradiusAtradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen,Bürgschaften und Inkassodienstleistungen mit einer strategischenPräsenz in mehr als 50 Ländern. Die von Atradius angebotenen
Kreditversicherungs-, Bürgschaften- und Inkasso-Produkte schützen
Unternehmen weltweit vor den Ausfallrisiken beim Verkauf von Waren
und Dienstleistungen auf Kredit. Atradius ist Mitglied der Grupo
Catalana Occidente (GCO.MC), einer der größten Versicherer in Spanien
und einer der größten Kreditversicherer der Welt.