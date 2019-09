Politische Erklärung der Vereinten Nationen zur flächendeckenden Gesundheitsversorgung bekommt endlich mehr Biss / Globale Gesundheitsagenda umfasst auch Mundgesundheit

Genf, Schweiz (ots) - Die FDI World Dental Federation (FDI)begrüßt das längst überfällige Bekenntnis zur Verbesserung derMundgesundheit in der politischen Erklärung der Vereinten Nationenzur flächendeckenden Gesundheitsversorgung (UHC)(http://ots.ch/X2oWwq). Die Erklärung wird beim Hochrangigen Treffender UN zum Thema der flächendeckenden Gesundheitsversorgung am 23.September in New York offiziell von den teilnehmendenStaatsoberhäuptern verabschiedet."Mundgesundheit ist einer der am stärksten vernachlässigtenAspekte beim Thema Gesundheit auf der ganzen Welt. Daher begrüßen wirausdrücklich dieses Bekenntnis der Staatschefs als einen Durchbruch,der der politischen Erklärung der Vereinten Nationen Biss verleiht",so Dr. Gerhard Seeberger, Präsident der FDI. "Nun ist es vonentscheidender Bedeutung, dass die Erklärung in konkrete undnachhaltige Maßnahmen auf der nationalen Ebene überführt wird."Die Mundgesundheit ist für die allgemeine Gesundheit und dasWohlbefinden in jeder Lebensphase von wesentlicher Bedeutung, jedochist schlechte Mundgesundheit nach wie vor eine lautlose Epidemie, vonder rund 3,58 Milliarden Menschen betroffen sind - mehr als dieHälfte der Weltbevölkerung. Mundkrankheiten wie Zahnkaries(Zahnfäule), Zahnfleischerkrankungen und Mundkrebs sind diehäufigsten Formen vermeidbarer, nicht übertragbarer Krankheiten undbetreffen die Menschen ihr ganzes Leben lang, was zu Schmerzen,Unwohlsein, Entstellungen und sogar zum Tod führen kann. Zu denHauptrisikofaktoren für orale Erkrankungen gehören der Konsum vonTabak, Zucker und großer Mengen Alkohol.Obwohl die meisten Mundkrankheiten vermeidbar sind, hat die Zahlder Menschen mit unbehandelten Mundkrankheiten laut Schätzungen seit1990 um 38 % zugenommen. Außerdem seien orale Erkrankungen fürPatienten das viertteuerste zu behandelnde Leiden."UHC bietet die einzigartige Gelegenheit, den Zugang zugrundlegenden zahnmedizinischen Gesundheitsdiensten zu verbessern underhebliche Ausgaben im Zusammenhang mit der oralenGesundheitsversorgung in vielen Ländern zu bewältigen", so Dr. BenoitVarenne, Zahnarzt im Europäischen Büro derWeltgesundheitsorganisation für nichtübertragbare Krankheiten. "DieIntegration wesentlicher oraler Gesundheitsdienste in die UHC wirddazu beitragen, Behandlungsergebnisse zu verbessern und grundlegendeUngleichgewichte beim Zugang zur Versorgung abzubauen."Über die FDI World Dental FederationDie FDI World Dental Federation (https://www.fdiworlddental.org/)wurde 1900 gegründet und ist eine internationale, auf Mitgliedschaftberuhende Organisation, die das wichtigste Vertretungsorgan für mehrals eine Million Zahnärzte weltweit darstellt. Ihr gehören rund 200nationale Mitgliedsverbände und Fachgruppen in über 130 Ländern an.Die FDI hat ihren Sitz in Genf, Schweiz. Ihr Ziel ist es, füroptimale Mundgesundheit auf der ganzen Welt zu sorgen.Pressekontakt:Weitere InformationenDr. Charanjit (Chaz) JagaitCommunications & Advocacy Director, FDI World Dental FederationE-Mail: cjagait@fdiworlddental.orgTel.: +41 22 560 81 48Michael KesslerMichael Kessler MediaE-Mail: michael.kessler@intoon-media.comTel.: +34 655 792 699Original-Content von: FDI World Dental Federation, übermittelt durch news aktuell