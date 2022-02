Politische Börsen haben kurze Beine: Das ist ein geläufiges Sprichwort, das man als Investor des Öfteren mal hört. Zumindest wenn man einige Jahre auf dem Buckel hat, weiß man, dass hier grundsätzlich auch etwas dran ist. Falls man noch eher unerfahren ist, so ist jetzt die Chance, die Lektion zu lernen.

Mit dem Ukraine-Konflikt bewahrheitet sich für mich dieses Sprichwort bereits. Zwar ist noch keine finale Entwarnung gegeben. Allerdings zeigt die Reaktion des breiten Marktes, dass man diese Börsenweisheit doch glauben kann. Mit all den Folgen, die daraus resultieren.

Politische Börsen haben kurze Beine!

Der Ukraine-Konflikt belastete zuletzt auch die Aktienmärkte. Ein Szenario, dass einen Krieg in Europa zumindest möglich erscheinen ließ, reichte aus, damit DAX und Co. deutlich korrigierten. Wobei ein Krieg zugegebenermaßen sehr viel Unsicherheit mit sich bringt.

Aber wo genau ist der springende Punkt, dass politische Börsen kurz Beine haben? Ganz einfach: Am Dienstag dieser Woche gab es die ersten Anzeichen einer Erleichterung und direkt sind die Marktteilnehmer wieder in Aktien geströmt. Der Effekt ist schon jetzt eher kurzlebig. Oder, viel entscheidender: Es zeigt sich, dass die Marktteilnehmer bereit sind, bei kleineren Entspannungszeichen wieder zu investieren. Es hat sich für die Investoren also nichts verändert.

„Nichts verändert“ ist ein gutes Stichwort. Unternehmensorientiert verändern sich die wenigsten Aktien durch politische Entscheidungen. Oder durch einen Krieg oder einen Konflikt. Zumindest langfristig orientiert nicht, weshalb auch an dieser Stelle gilt: Politische Börsen haben kurze Beine.

Ein Dip, den man nutzen kann

Wenn politische Börsen kurze Beine haben, ist eine Folge sehr offensichtlich: Es handelt sich um einen Dip, den man nutzen kann. Wenn es zu einer Korrektur oder zu einem Crash wird, sind sogar sehr günstige Bewertungen und langfristige Chancen möglich. Und das, ohne dass sich unternehmensorientiert überhaupt etwas am eigentlichen Chance-Risiko-Verhältnis verändert hat.

Auch wenn die Ukraine-Krise vielleicht noch nicht endgültig gelöst ist und es noch volatile Phasen geben mag, behalte dieses Sprichwort im Hinterkopf. Politische Börsen haben sehr, sehr häufig kurze Beine. Wir sehen bereits erste Anzeichen dafür, dass dieses Sprichwort auch in dieser Marktphase wieder einmal zutreffend ist.

Der Artikel Politische Börsen, kurze Beine ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022