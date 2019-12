Politische Bildung - weiter ein großes Thema auch in 2020 / Hanns-Seidel-Stiftung mit bayernweiten Angeboten (FOTO)

München (ots) - Bürger nehmen Politik oft als sogenannte Aufregerthemen wahr, esgibt aber auch eine positive Kehrseite - Vermittlung von Politik alsorientierendes Grundlagenwissen. Für Bürger sozusagen die Basics für densachbezogenen Austausch mit Kollegen, Freunden oder in der Familie. PolitischeBildung hilft hier mit Argumentationen weiter. Genau das bietet dieHanns-Seidel-Stiftung bayernweit an.Die Politischen Stiftungen haben vielfältige Möglichkeiten zur Weiterbildung füralle oder für Menschen im Ehrenamt im Angebot. Die CSU-naheHanns-Seidel-Stiftung stellte für 2020 wieder ein Programm zusammen, das nahezualle Politikbereiche abdeckt.Im Fokus des ersten Quartals 2020 steht die Vorbereitung von Kandidaten für dieund die Informationen zu den Kommunalwahlen am 15. März.Wer sich für die gesellschaftlich wichtigen Sozialthemen Rente oder Pflege, aberauch für Mobilität, Verbraucherschutz oder Europapolitik interessiert, liegtbeim Seminarangebot der Hanns-Seidel-Stiftung richtig. Die Stiftung greiftregelmäßig aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf, die inAbendveranstaltungen an verschiedenen Orten in ganz Bayern, inWochenendseminaren in Hotels in größeren Städten oder Wochenseminaren imoberfränkischen Bildungszentrum Kloster Banz von Fachleuten dargestellt werden.Rund 45.000 Menschen nahmen in diesem Jahr bei über 1.200 HSS-Seminaren teil."Unsere Bildungsveranstaltungen und Seminare für Jung und Alt geben Einblick inHintergründe und vermitteln Orientierung und Handlungskompetenz", erklärt OliverJörg, Generalsekretär der Hanns-Seidel-Stiftung.Die Stiftung organisiert auch Ferienprogramme für Familien in Kloster Banz oderThementage für z.B. Kommunalpolitik (25. Januar in München), Wirtschaft undSoziales oder den Tag der Demokratie. Im Internet findet man Themen und Angeboteder Politischen Bildung für 2020 unter www.hss.de/veranstaltungen .Wer sich für themenbezogene Literatur als Leitfaden, monothematische Analysenoder die Publikumszeitschrift "Politische Studien" interessiert, kann dieseunter www.hss.de/publikationen finden, die Werke herunterladen oder kostenfreials Druckexemplar bestellen.Pressekontakt:Hubertus Klingsböglpresse@hss.deT. 089 1258 262Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51081/4479501OTS: Hanns-Seidel-StiftungOriginal-Content von: Hanns-Seidel-Stiftung, übermittelt durch news aktuell