Politisch gewollter Abschied von der Wärmewende?

Köln/Berlin (ots) - "Mit dem Haushaltsplanentwurf für die Jahre2020 und 2021 gibt die Bundesregierung augenscheinlich dieEnergiewende im Gebäudesektor auf", warnt BDH-Präsident Uwe Glock.Erst vor einem Jahr hatten sich die Koalitionäre, CDU, CSU und SPDnoch auf eine forcierte Förderung geeinigt, um die Energiewende imGebäudesektor zu beschleunigen. Der Koalitionsvertrag sieht hierfürdie Einführung steuerlicher Anreize vor, wie sie seit Jahrendiskutiert werden. Antragstellern sollte künftig ein Wahlrechtzwischen einer Zuschussförderung und einer Reduzierung des zuversteuernden Einkommens eingeräumt werden.Im nun von Finanzminister Olaf Scholz vorgelegten Haushaltsplansind steuerliche Anreize nicht eingeplant. Dazu BDH-Präsident UweGlock: "Steueranreize sind ein wichtiges Instrument, um dieWärmewende zu beschleunigen und das reichlich vorhandene privateKapital in Richtung Klima- und Ressourcenschutz zu mobilisieren. Mitdem Verzicht auf dieses wichtige politische Vorhaben würde sich diePolitik endgültig von Wärmewende verabschieden."Geradezu widersinnig mutet nach Aussagen des BDH an, dass derFinanzminister 300 Mio. Euro jährlich für zu befürchtendeStrafzahlungen im Rahmen des EU-Effort-Sharing in den Haushalteinstellt. Verfehlt die Bundesrepublik ihre verbindlichenKlimaschutzziele muss sie Strafzahlungen an die EU entrichten. "StattStrafzahlungen einzuplanen, sollte der Finanzminister das Geld fürCO2-mindernde Maßnahmen im Gebäudebereich einsetzen", so derBDH-Präsident. "Würde dieses Geld heute als Anreiz fürEffizienzinvestitionen eingesetzt, könnten die drohendenStrafzahlungen gemindert oder sogar verhindert werden."Deutschland wird die Klimaschutzziele für 2020 aller Voraussichtnach deutlich verfehlen. Die Ziele für 2030 sind nur durch verstärkteKraftanstrengungen erreichbar. Der Gebäudebereich ist einewesentliche Stellschraube, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. DieserSektor steht für etwa 35 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs inDeutschland und für etwa ein Drittel der CO2-Emissionen. Doch dieModernisierung des veralteten Heizungsbestands kommt seit vielenJahren nur schleppend voran. Ohne die schon oft angekündigtenSteueranreize wird der Modernisierungsstau in deutschenHeizungskellern zementiert.Bildmaterial: www.bdh-koeln.deBDH: Verband für Energieeffizienz und erneuerbare EnergienDie im Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH)organisierten Unternehmen produzieren Heizsysteme wie Holz-, Öl- oderGasheizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Lüftungstechnik, Steuer-und Regelungstechnik, Klimaanlagen, Heizkörper undFlächenheizung/-kühlung, Brenner, Speicher, Heizungspumpen,Lagerbehälter, Abgasanlagen und weitere Zubehörkomponenten. DieMitgliedsunternehmen des BDH erwirtschafteten im Jahr 2018 weltweiteinen Umsatz von ca. 15,1 Mrd. Euro und beschäftigten rund 75.400Mitarbeiter. Auf den internationalen Märkten nehmen dieBDH-Mitgliedsunternehmen eine Spitzenposition ein und sindtechnologisch führend.Pressekontakt:Frederic LeersProjektleiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitBundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH)Telefon: 02203/9359320E-Mail frederic.leers@bdh-koeln.deOriginal-Content von: BDH - Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, übermittelt durch news aktuell