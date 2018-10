Politikwissenschaftler: 'Der Kampf in der Union wird weiter gehen'

WIESBADEN/KASSEL (dpa-AFX) - Die Bayern-Wahl hat nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Wolfgang Schroeder wenig Auswirkungen auf die hessische Landtagswahl in zwei Wochen.



"Für Hessen ist relativ wenig übertragbar", sagte der Professor der Universität Kassel auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Sollte die CDU aber dort Zustimmung verlieren, werde man die Union "in noch größerer Nachdenklichkeit erleben". Sie könne dann weder den Weg des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Politik zu machen, noch den von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), Merkel anzuerkennen, als Königsweg proklamieren. "Der Kampf in der Union wird weiter gehen", so Schroeder. In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt.

Die CSU war am Sonntag bei der Landtagswahl in Bayern zwar stärkste Kraft geblieben, verlor aber ihre absolute Mehrheit. Aus Expertensicht sollten Parteichef und Ministerpräsident wieder ein und dieselbe Person sein, um zu alter Stärke zurückzufinden. Horst Seehofer würde seiner Partei mit einem Rücktritt als Vorsitzender einen Gefallen tun, sagte der Medienwissenschaftler Martin Löffelholz von der Technischen Universität Ilmenau. Seehofer hatte im Frühjahr sein Amt als bayerischer Regierungschef an Markus Söder abgetreten, er blieb aber Parteichef./geh/DP/zb