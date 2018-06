Politikwechsel und härtere NAFTA-Neuverhandlungen? / Präsidentschaftswahlen in Mexiko

Berlin/Mexiko-Stadt (ots) - Mexiko steht offenbar vor einemPolitikwechsel. Letzten Umfragen zufolge dürfte der linke KandidatAndrés Manuel López Obrador die Wahlen mit deutlichem Abstand zurpolitischen Konkurrenz gewinnen. Der Schwerpunkt der Kampagne LópezObradors lag auf einer stärkeren Bekämpfung der Korruption und desVerbrechens.In der Wirtschaftspolitik gibt es bislang nur wenige konkreteVorschläge von Morena (Movimiento Regeneración Nacional), der demlinken Spektrum zugehörigen Partei von López Obrador. EinigeTendenzen lassen sich jedoch erkennen: "Die Verhandlungen über dasFreihandelsabkommen NAFTA werden unter López Obrador weiterlaufen, erwird jedoch sehr wahrscheinlich größere Ansprüche stellen als dieaktuelle Regierung. Das ohnehin schwierige Verhältnis zurUS-Regierung unter Präsident Trump dürfte nicht besser werden", sagtFlorian Steinmeyer, Mexiko-Experte bei Germany Trade & Invest (GTAI)in Mexiko-Stadt. "Im Fall eines Scheiterns ist geplant, dieinländische Nachfrage und die Landwirtschaft zu stärken. DieBeziehungen zur EU und zu Deutschland blieben im Wesentlichenunverändert gut."Wirtschaftsexperten befürchten einen starken Anstieg derStaatsausgaben. López Obrador hingegen verspricht, die grundsätzlicheStabilitätsorientierung nicht aufzugeben. "Deutsche Firmen zeigensich insgesamt mit ihrem Engagement im Land zufrieden. GrößteRisikofaktoren sind der wirtschaftspolitische Rahmen und die weitereAbwertung des Peso", so Steinmeyer. Für Deutschland wird Mexikoinsbesondere als Absatzmarkt für Maschinen immer wichtiger.Insgesamt steigerte Deutschland den Anteil an den mexikanischenImporten 2017 auf 3,9 Prozent und baute so die Stellung alswichtigster europäischer Anbieter aus. Die deutschen Lieferungenlegten um 16,2 Prozent auf 12,9 Milliarden Euro zu, wobei fast dieHälfte auf Maschinen, Kfz und Kfz-Teile entfielen. Durch neueInvestitionen von BMW und Daimler (zusammen mit Nissan) wird derAutomobilsektor in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung imdeutsch-mexikanischen Handel gewinnen.Germany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland undbegleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.Pressekontakt:Andreas BilfingerT +49 (0)30 200 099-173andreas.bilfinger@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade and Invest, übermittelt durch news aktuell