Frankfurt am Main (ots) - Der langjährige "FAZ"-KorrespondentGünter Bannas verlässt die politische Bühne mit einer versöhnlichenBilanz. Eine Vereinnahmung von Journalisten durch Politiker sei inBerlin nicht stärker als in Bonn: "Früher war keineswegs allesbesser. Beinahe gilt das Gegenteil", schreibt Bannas in einempersönlichen Rückblick für die Journalisten-Fachzeitschrift "mediummagazin". Ende März geht der Leiter des FAZ-Hauptstadtbüros in denRuhestand, seine Zeitung ehrt ihn am 20. März in Berlin mit einemAbschiedsempfang.Der 65-Jährige, der seit 1981 für die FAZ über Politik aus derHauptstadt berichtet - erst aus Bonn, seit 1999 aus Berlin, erinnertsich, wie Außenminister Hans-Dietrich Genscher in Bonn "diplomatischeKorrespondenten" um sich scharte, die sich "nahe zu alsaußenpolitische Berater des FDP-Politikers fühlten". So etwas siehtBannas in Berlin weitgehend überwunden, selbst wenn Journalistenimmer mal wieder in Jobs als PR-Berater wechselten.Neue Herausforderungen sieht Bannas in der wachsenden Vielfalt derMedien und ihrer Ausspielwege auf Papier und online. Doch: "So zutun, alles sei heute hektischer als früher, geht fehl", meint Bannas:"Heute wie früher gehört die Fähigkeit, eine schnelle Nachricht zuübermitteln, zur Grundausstattung des Berufs."Über diesen Umstand wünscht sich Bannas weniger Klagen und gibtseinen weiterhin berichtenden, jüngeren Kollegen mit auf den Weg:"Wer Hitze nicht verträgt, sollte nicht Koch werden wollen".Der kompletten Beitrag von Günter Bannas ist dokumentiert aufwww.mediummagazin.de. Der Kommentar ist Bestandteil unsererTitelthemas "Superzeiten für Politikjournalisten. Oder etwa nicht?"in "medium magazin" Ausgabe 02-2018. Das Heft ist digital im iKioskverfügbar und kann gedruckt einzeln gekauft oder abonniert werden(https://www.newsroom.de/shop/einzelausgaben/medium-magazin/). Blickins aktuelle Heft: http://www.mediummagazin.de/medium-magazin-022018/Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin mediummagazin,redaktion@mediummagazin.de, 015123447914Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell