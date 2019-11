Politiker hört zu / Peter Aumer, MdB, besucht Hörakustiker (FOTO)

Mainz / Regensburg (ots) - Hörakustiker sind die Experten für gutes Hören. Sieermöglichen Schwerhörigen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, durch siekönnen Menschen wieder zuhören und verstehen. Umso schöner ist es, wennPolitiker Hörakustiker besuchen und ihnen zuhören, wie Peter Aumer (CSU),Mitglied des Deutschen Bundestages (MdB). Er besuchte am gestrigen Mittwoch, 20.November 2019, den Hörakustiker-Meisterbetrieb "Das Hörhaus" in Regensburg undhörte Eberhard Schmidt, Hörakustiker-Meister und Vizepräsident der Bundesinnungder Hörakustiker (biha) KdöR zu.Die biha vertritt die Interessen von rund 15.000 Hörakustikern bundesweit undübernimmt als hoheitliche Aufgabe die Ausbildung und Prüfung der Hörakustiker.Dafür betreibt sie die Akademie für Hörakustik auf dem Campus Hörakustik inLübeck. Daneben ist die biha politisch auf Bundes- und Europa-Ebene aktiv.Schmidt stellte Aumer das Berufsbild des Hörakustikers vor. ImAusbildungsbetrieb erlebte der CSU-Politiker Hörakustik zum Anfassen und zeigtesich beeindruckt von der modernen Hörtechnologie und der Beratungs- undAnpassleistung der Hörakustiker. Denn jeder Hörverlust ist anders und jedesHörsystem muss individuell an den Hörverlust und die persönlichen Bedürfnisseund Wünsche des Schwerhörigen angepasst werden.Die Hörsystemversorgung ist dabei bereits voll digital möglich. Auch davonkonnte sich der Politiker überzeugen. Während andere Branchen noch überDigitalisierung diskutieren, ist sie in der Hörakustik längst gang und gäbe.Computergestützte Hörtests, Ohrabformung per 3D-Scan, Herstellung vonOhrpasstücken am Computer, 3D-Druck, Anbindung der Hörsysteme an mobileEndgeräte - die Hörakustik ist digital.Aumer erlebte die Hörakustik als einen vielseitigen Beruf, der Handwerk, Medizinund Technik vereint und der zukunftssicher ist. Die Beschäftigtenzahlen steigen,in der Hörakustik herrscht Vollbeschäftigung. Mit einer Ausbildungsquote von ca.20 Prozent bildet das Hörakustiker-Handwerk außerdem so viel aus wie kaum einanderer in Handwerk und Wirtschaft. Jeder zweite Hörakustik-Meisterbetrieb hatmindestens einen Auszubildenden.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indiziertenSchwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigstengesundheitlichen Problemen. Mit rund 6.600 Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000Hörakustikern versorgt das Hörakustiker-Handwerk bereits ca. 3,7 MillionenMenschen in Deutschland mit qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen.Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen derHörakustiker in Deutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch für diebegleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen und Nachstellungen derHörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisiert er - wenn der gesetzlicheAnspruch besteht - die Kostenübernahme durch die gesetzlichenKrankenversicherungen und steht für Wartung und Reparaturen der Hörsysteme biszu einem gewissen Grad zur Verfügung.Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellem technischen Zubehör. DerHörakustiker verfügt über theoretisches Wissen aus der Akustik, Audiologie,Psychologie und Hörsystemtechnik und über praktische Fertigkeiten zurAudiometrie. Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellem technischemZubehör. Der Hörakustiker verfügt über theoretisches Wissen aus der Akustik,Audiologie, Psychologie und Hörsystemtechnik und über praktische Fertigkeitenzur Audiometrie.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwoch (biha), schwoch@biha.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70547/4446210OTS: Bundesinnung der Hörakustiker KdöROriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell