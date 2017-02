Politik- und Sport-Events füllen 21st Century Fox die Kassen

Weitere Suchergebnisse zu "Twenty-First Century Fox A":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Unterhaltungsriese 21st Century Fox hat den Gewinn zum Jahresende dank sprudelnder Werbeerlöse kräftig ausgebaut.



Im Geschäftsquartal bis Ende Dezember kletterte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um 27 Prozent auf 856 Millionen Dollar (796 Mio Euro), wie der Konzern von Medienmogul Rupert Murdoch am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Fox-Nachrichtensender profitierten während und nach dem Wahlkampf vom hohen Interesse an der Berichterstattung über die US-Präsidentschaft. Zudem ließen Sportübertragen wie etwa das Baseball-Finale "World Series" die Werbeeinnahmen sprudeln. Insgesamt legte der Umsatz angetrieben vom Kabel- und Fernsehgeschäft um vier Prozent auf 7,7 Milliarden Dollar zu.

In der Filmsparte um das traditionsreiche Hollywood-Studio 20th Century Fox gingen die Erlöse hingegen leicht zurück. Der Konzern rechnet damit, die im Dezember angekündigte Milliardenübernahme der restlichen Anteile am britischen Bezahl-TV-Anbieter Sky bis Ende 2017 abschließen zu können. Fox hält bereits 39 Prozent. Anleger reagierten verhalten auf die Quartalszahlen. Die Fox-Aktie notierte nachbörslich leicht im Minus. Zwar hatte der Gewinn die Markterwartungen übertroffen. Beim Umsatz hatten Analysten aber höhere Prognosen abgegeben. Im Jahresvergleich liegt der Kurs mit rund 25 Prozent im Plus./hbr/DP/he