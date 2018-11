Birkenfeld (ots) -Vertreter aus Politik und Kirche haben das Engagement von"Weihnachten im Schuhkarton" in Süddeutschland gewürdigt. Anlass wardie Eröffnung der Weihnachtswerkstatt des christlichen WerksGeschenke der Hoffnung in Birkenfeld bei Pforzheim am 15. November.Ab kommendem Samstag (17.) werden dort bis Anfang Dezember bis zu80.000 Geschenkpakete von Ehrenamtlichen auf Einhaltung derQualitätskriterien und Zollvorschriften überprüft. Von Birkenfeld ausgehen sie dann direkt in das Empfängerland Rumänien. Die Einrichtungin Birkenfeld ist damit nach Berlin die zweitgrößteWeihnachtswerkstatt Europas. "Ich hätte nie gedacht, dass wir inBirkenfeld mal mit Berlin verglichen werden", sagte BürgermeisterMartin Steiner bei der Eröffnung. "Im Kleinen beginnen dieVeränderungen zu einem großen Ganzen. Ich bin beeindruckt von derIdee, die hinter der Weihnachtswerkstatt steckt und es macht michstolz, Teil davon zu sein", fuhr Steiner fort. Aus Sicht desDirektors der Liebenzeller Mission Johannes Luithle gebe es für dieKirchengemeinden und Gemeinschaften neben der Weihnachts- undAdventszeit noch eine weitere wichtige Phase, die "Weihnachten imSchuhkarton"-Zeit. Er hoffe, dass die Weihnachtswerkstatt auch in dieGemeinden und Gemeinschaften hineinstrahle.Der geschäftsführende Vorstand von Geschenke der Hoffnung, BerndGülker, betonte den Beziehungsaspekt der Arbeit: "Weihnachten imSchuhkarton'" bringt Menschen zusammen. Im Mittelpunkt steht, dassBeziehungen gebaut werden." Nachdem man im vergangenen Jahr in Berlinmit der neuen Form der Schuhkarton-Durchsicht begonnen habe und damiterfolgreich war, sei es ein logischer Schritt gewesen, nun auch nachSüddeutschland zu gehen, denn dort würden mit am meisten Päckchengepackt. "Weihnachten im Schuhkarton"-Leiter Rainer Saga blicktebereits auf 2019: Da das ehemalige Möbelzentrum im kommenden Jahrnicht zur Verfügung stünde, sei man schon jetzt auf der Suche nacheiner passenden Lagerhalle. Musikalisch umrahmt wurde die Feier durchdas Gesangsduo "Soulgospel" aus Karlsruhe und dem Kinder- undJugendchor der ChorAkademie Pforzheim e.V. Zum Abschluss stellte derBirkenfelder Pfarrer David Dengler die Mitarbeiter und Ehrenamtlichenunter den Segen Gottes. "Wer da sät im Segen, der wird auch ernten imSegen." Dieses Versprechen, das Gott mache, könne man auch für dieWeihnachtswerkstatt in Anspruch nehmen.Über 700 Schichten belegt - weitere Freiwillige benötigt DieMitarbeit in der Weihnachtswerkstatt funktioniert in Schichten von 4bis 4,5 Stunden, zu denen man sich vorher anmeldet. LautWeihnachtswerkstatt-Leiter Dominik Arnold seien inzwischen über 700Schichtplätze belegt. Es würden aber noch weiterhin viele Freiwilligebenötigt. Eine Anmeldung ist unter www.weihnachtswerkstatt.de oder+49 (0)30-76 883 500 möglich. Das empfohlene Mindestalter liegt bei14 Jahren. Auch Gruppenanmeldungen von Schulklassen, Firmen oderKirchengruppen seien möglich. Jeden Donnerstagabend gibt es eineAfter-Work-Party mit Livemusik, am 6. Dezember eine Nikolausparty mitKostümwettbewerb. Wer die Aktion unterstützen möchte, aber keine Zeithat, kann unter www.online-packen.de noch ein Geschenkpaket auf dieReise schicken.Über "Weihnachten im Schuhkarton""Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion"Operation Christmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan'sPurse. Träger im deutschsprachigen Raum ist das christliche WerkGeschenke der Hoffnung. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 11Millionen Kinder in über 100 Ländern durch die Aktion erreicht.Pressekontakt:Tobias-Benjamin Ottmar c/o Theresa Wernerpresse@geschenke-der-hoffnung.org+49 (0)30 76 883 434Original-Content von: Weihnachten im Schuhkarton, übermittelt durch news aktuell