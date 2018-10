"Politik sollte sich an die eigene Nase fassen" / bpa-Präsident kritisiert Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung

Berlin (ots) - Auf die Äußerungen des Pflegebevollmächtigten derBundesregierung Andreas Westerfellhaus, für viele kleine undmittelständische Pflegeunternehmen bedürfe es eines "Impulses vonaußen", um gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, reagiert BerndMeurer, Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialerDienste e. V. (bpa), mit scharfer Kritik: "Unsere Mitglieder, dieganz überwiegend mittelständisch geprägt sind, haben in den letztenJahren mit dafür gesorgt, dass 100.000 zusätzlichesozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in der Pflege geschaffenwurden. Westerfellhaus behauptet, Pflegeeinrichtungen, die ihreMitarbeiter wertschätzen würden, hätten keine Probleme mit demFachkräftenachwuchs. Das bedeutet im Umkehrschluss, Einrichtungen mitFachkräftemangel hätten keinen wertschätzenden Umgang", so Meurer,der hinzufügt, diese unreflektierten Äußerungen desPflegebevollmächtigten seien ein Affront gegen diejenigen, die dafürsorgen, dass die Pflege in unserem Land immer noch flächendeckendgewährleistet ist.Das von Westerfellhaus gestartete Projekt zur Umsetzung guterArbeitsbedingungen in der Pflege unterstützt Meurer grundsätzlich undsagt zu, es zu unterstützen. Jedoch stünde der Politik etwas mehrSelbstkritik gut zu Gesicht. Schließlich gehe es in erster Linie umdie Schaffung von besseren Rahmenbedingungen in der Pflege - unddafür zeichne die Politik verantwortlich.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Herbert Mauel, Bernd Tews, Geschäftsführer, Tel.:030/30 87 88 60Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell