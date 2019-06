"Die Politik muss sich daran gewöhnen, dass sich Menschen für die Zukunft interessieren!", bringt Thomas Koch in der neuen Folge von "Zwei Herren mit Hund" treffsicher auf den Punkt (FOTO)

München (ots) -In der neuen Folge ihres Podcasts "Zwei Herren mit Hund" tauchendie beiden Mediengurus Kai Blasberg und Thomas Koch tief in die Weltder Politik ein - aus aktuellem Anlass. Knapp eine Woche nach derEuropawahl nehmen die zwei Herren mit Hund die brisante Rezo-Debattenochmal ins Visier.Welchen Einfluss können digitale Hypes wie jener auf diepolitische Debatte haben? Unterschätzt unsere Politik plötzlich diePotenziale ihrer Zeit? Warum richten sich die Konzepte etablierterParteien nicht schon längst an die jüngeren Generationen?Kai Blasberg und Thomas Koch machen wie immer Nägel mit Köpfen undblicken vorwärts in Fahrtrichtung Zukunft - was sie dort sehen undwarum man Google nur noch benutzen sollte, um alternativeSuchmaschinen zu finden, erfahrt Ihr in der brandneuen Folge von"Zwei Herren mit Hund".Jetzt unbedingt reinhören.Auf iTunes, Spotify und Soundcloud:www.soundcloud.com/zwei_herren_mit_hundPressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell