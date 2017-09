Politik muss für Chancengleichheit sorgen / 20 Jahre Vital-Pflegeteam in Aschersleben: Glückwünsche und Fachkräftediskussion

Magdeburg (ots) - Mit einem großen Fest und politischer Prominenzbeging das Vital-Pflegeteam aus Aschersleben sein 20-jährigesJubiläum. Das von Sabine Kösling und Heike Lüddecke mit zweiMitarbeiterinnen im ambulanten Bereich gegründete Unternehmenbeschäftigt heute rund 60 Angestellte und betreut 230 Kunden in derTagespflege, im ambulanten Bereich sowie im Pflegeheim. Bei allerFreude über das bisher Erreichte hat das Unternehmen auch einenfesten Blick auf die pflegewirtschaftlichen Rahmenbedingungen und diePflegepolitik. Sabine Kösling, Geschäftsführerin desVital-Pflegeteams und zugleich Landesvorsitzende des Bundesverbandesprivater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) in Sachsen-Anhaltnutzte im Rahmen der Feierlichkeiten die Gelegenheit, um mit deranwesenden CDU-Bundestagsabgeordneten Heike Brehmer sowieSachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) ins Gesprächzu kommen."Vor allem die praktische Umsetzung des Pflegeberufegesetzesbereitet uns in der Altenpflege größte Sorgen", meinte Kösling underklärte: "Aktuell haben Unternehmen, die junge Menschen ausbilden,in Sachsen-Anhalt einen deutlichen Wettbewerbsnachteil, weil sie dieentstehenden Kosten auf die Preise umlegen müssen. Zudem haben sie imharten Wettbewerb um Fachkräfte trotzdem manchmal das Nachsehen, weildie ausgebildeten Fachkräfte abgeworben werden. Hier muss diePolitik, z.B. durch eine neue 'Ausbildungs- undQualifizierungsoffensive Altenpflege', für mehr Chancengleichheitsorgen."Die Forderung fand Verständnis. Die Bundespolitikerin HeikeBrehmer sprach sich dafür aus, das Gesetz nach spätestens fünf Jahrenzu evaluieren. Zugleich betonte sie: "Wir haben in der vergangenenLegislaturperiode viel für die Pflegewirtschaft getan und werden auchin Zukunft dran bleiben." Sie lobte die tolle Entwicklung desUnternehmens: "Die Pflege ist sehr wichtig für unsere Gesellschaft.In diesem Sinn gilt mein herzlicher Dank für 20 Jahre Dienst amMenschen, rund um die Uhr."Dem schloss sich auch Sachsen-Anhalts Innenminister HolgerStahlknecht an. In Richtung der Kunden des Pflegeunternehmens sagteer: "Sie haben das große Glück hier im Vital-Pflegeteam älter zuwerden. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünsche ich auchweiterhin viel Freude bei der täglichen Arbeit, stets die nötigeWirtschaftskraft und eine gute Zukunft."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast400 in Sachsen-Anhalt) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Annette Turré und Daniel Heyer,bpa-Landesbeauftragte, Tel.: 0391/24 35 86 30, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell