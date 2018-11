Die Politik muss Lehrkräften den Weg ebnen / Pressedienst zum Deutschen Lehrertag Herbsttagung in Dortmund am 16. November 2018

Frankfurt am Main (ots) - "Neue Wege gehen!? So lautet das Mottoder heutigen Herbsttagung des Deutschen Lehrertages", erklärt UdoBeckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung(VBE). "Die Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland sind mit enormenHerausforderungen konfrontiert. Inklusion, Integration und das Lernenin der digitalen Welt verlangen nach neuen Wegen, die Lehrkräfte, dasbelegen vom VBE in Auftrag gegebene Umfragen, tagtäglich mit hohemEngagement beschreiten. Wege brauchen aber ein Fundament, sie müssengeebnet werden. Die Politik muss endlich ihrer Verantwortungnachkommen und die hierfür notwendigen personellen und finanziellenRessourcen bereitstellen. Es ist nicht hinnehmbar, wenn in Zeiten vonmassivem Lehrermangel unvermittelt neue Forderungen an Lehrkräfteherangetragen, ihnen aber die für die Umsetzung notwendigenGelingensbedingungen verweigert werden."Der Deutsche Lehrertag ist einer der größten bundesweitenFortbildungstage für Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland. DieHerbsttagung findet heute, am 16. November 2018, in den DortmunderWestfalenhallen statt. Sie wird in Kooperation vom VBE Bundesverband,dem VBE Nordrhein-Westfalen und dem Verband Bildungsmedien e. V.ausgerichtet und steht unter der Schirmherrschaft derKultusministerkonferenz "Mit dem Deutschen Lehrertag haben wir seitJahren ein Format etabliert, mit dem wir Lehrkräften ein breitgefächertes und praxisorientiertes Fortbildungsangebot anbieten, umsie vor dem Hintergrund der sich wandelnden und zunehmendenHerausforderungen zu unterstützen," erläutert Beckmann."Lehrkräfte müssen täglich neue Wege gehen, um in Zeiten desPersonalmangels und der unzureichenden Ausstattung die wachsendenHerausforderungen zu stemmen. Sie sollen beispielsweiseMedienkompetenz vermitteln, ohne in der Schule mit entsprechendenMedien arbeiten zu können. Lehrkräfte sind hoch motiviert, bildensich fort, aber erleben Grenzen des Machbaren durch unzureichendeRessourcen. Die Workshops auf dem Deutschen Lehrertag unterstützendie Lehrkräfte bei ihrer täglichen Arbeit", erklärt Stefan Behlau,Landesvorsitzender des VBE NRW."Bildung ist die Basis für den Erfolg einer individuellenLebensbiografie. Jedes Kind soll unabhängig von Herkunft, Geschlecht,sozialer Zugehörigkeit oder sozio-ökonomischem Status bestmöglichgefördert werden", betont auch Dr. Ilas Körner-Wellershaus,Vorsitzender des Verband Bildungsmedien e. V: "Die Lehrerinnen undLehrer bleiben dabei von entscheidender Bedeutung: Auch wenn dieSchulpolitik zweifellos die nötigen Rahmenbedingungen schaffen muss,so bleibt der Weg hin zu mehr Bildungsgerechtigkeit doch immer auchein Prozess, bei dem jede Lehrerin, jeder Lehrer und jede Schule fürsich selbst gefordert ist." Die Bildungsmedienverlage verstehen sichfür diese vielfältigen Wege als Partner, so Körner-Wellershaus: "Siebegleiten und unterstützen Lehrkräfte mit ihren Angeboten und vorallem digitalen Entwicklungen ebenso wie mit Fortbildungen undKongressen wie dem Deutsche Lehrertag hier in Dortmund."Den heutigen Lehrertag eröffnet um 09.45 Uhr im Goldsaal derLernstratege Gregor Staub, einer der bekanntesten Gedächtnistrainerim deutschsprachigen Raum, mit einem interaktiven Vortag zum Thema"Effizienter lernen - Die Magie eines optimalen Gedächtnisses".Anschließend werden unter dem Motto "Neue Wege gehen!?"Gelingensbedingungen für gute Schule diskutiert. Mathias Richter,Staatssekretär im Ministerium für Schule und Bildung NRW, ist alsVertreter der Kultusministerkonferenz im Gespräch mit demBundesvorsitzenden des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), UdoBeckmann, und dem Vorsitzenden des Verband Bildungsmedien e. V., Dr.Ilas Körner-Wellershaus.Ab 11.45 Uhr finden drei Veranstaltungsrunden statt, in denen sichdie Teilnehmenden aus 39 Angeboten zu unterrichtspraktischen undfächerübergreifenden Themen ihr persönliches Programm zusammenstellenkönnen.https://deutscher-lehrertag.de/Gemeinsamer Pressedienst von Verband Bildung und Erziehung (VBE),Behrenstraße 24, 10117 Berlin, Pressereferentin Anne Roewer; VBELandesverband NRW, Westfalendamm 247, 44141 Dortmund, PressereferentAlexander Spelsberg; Verband Bildungsmedien e. V., Kurfürstenstraße49, 60486 Frankfurt am Main, Pressereferentin Dr. Dagny LadéPressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14www.bildungsmedien.dewww.twitter.com/bildungsmedienOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuell