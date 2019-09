Politik ist brutal: Kevin Kühnert im NDR 2 Interview mit Reinhold Beckmann

Hamburg (ots) - Sendung: "NDR 2 Life Sounds - die Musik meinesLebens": Reinhold Beckmann im Gespräch mit Kevin Kühnert, Montag, 9.September, 19.10 bis 21.00 Uhr, NDR 2In der Sendung "NDR 2 Life Sounds - die Musik meines Lebens"(Montag, 9. September, 19.10 Uhr) spricht Kevin Kühnert mit ModeratorReinhold Beckmann offen über Härte und "Verlogenheit" im alltäglichenPolitikbetrieb. Oft richte die Öffentlichkeit Erwartungen an diePolitik, von der sie einen Tag später nichts mehr wissen will. "Ichhöre andauernd, wo sind die Typen in der Politik? Wo sind die Brands,Wehners und Straussens?", sagt Kühnert bei NDR 2. "Und dann kommenTypen, haben Ecken und Kanten und vergreifen sich vielleicht auch malim Ton, und dann will man sie aber plötzlich nicht mehr haben."Bestes Beispiel für den Bundesvorsitzenden der Jusos ist der Fall vonAndrea Nahles, der immer wieder ihre Äußerungen "Bätschi" und "Aufdie Fresse" vorgehalten wurden. Nach wie vor spiele es in der Politikeine Rolle, ob jemand eine Frau oder ein Mann sei. "Hätte einSchröder so etwas gesagt, hätten es alle gefeiert und gesagt, das istja einer vom Volk, der ist so geerdet und der spricht wie wir."Der Umgang mit Andrea Nahles in der Partei und der ständigeöffentliche Druck habe auch zu Kühnerts Entscheidung beigetragen,nicht am aktuellen Rennen um den SPD-Vorsitz teilzunehmen. "Das istjetzt auch auf dem Level, auf dem ich es mache, schon hart, und dannmuss man sehr genau abwägen, ob man sich diese ganze, krasseBrutalität wirklich zumuten will." Ein weiterer Grund war derEinstieg von Olaf Scholz in das Rennen um den Parteivorsitz. Dashätte zu einer "massiven Polarisierung" auf zwei Personen geführt, soKühnert. Seine Sorge: eine oberflächliche Berichterstattung mitSchlagzeilen wie "Das Duell des Groko-Befürworters gegen denGroko-Gegner", die der Partei nur noch mehr geschadet hätte.Im NDR 2 Gespräch mit Reinhold Beckmann erneuert Kevin Kühnertauch seine Forderung nach einem Ausstieg aus der Großen Koalition,und er spricht über aktuelle Themen wie die Grundrente, denKlimaschutz sowie die Zukunft der SPD. Kevin Kühnert, der nie einenHehl aus seiner Homosexualität gemacht hat, spricht auch überPrivates. Er hatte im vergangenen Jahr öffentlich sein Coming-out.Für seine Familie und seine Freunde sei das nie ein Problem gewesen,sie hätten immer zu ihm gestanden. "Und das ist nichtselbstverständlich", sagt Kühnert. Auch im Jahr 2019 gebe inDeutschland immer noch Beispiele des Nichtverstehens und des"Verstoßenwerdens": "Das geht manchmal unter in dem Glauben, dass mitder Ehe für alle schon alles geschafft worden ist in unsererGesellschaft."Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PlessmannTel.: 040 / 4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell