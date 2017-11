"Die Politik hat viele Jahre lang gepennt": FDP-Politikerin Lencke Steiner fordert konsequentere Besteuerung von Konzernen

Köln (ots) - Mit deutlichen Worten hat die FDP-Politikerin LenckeSteiner eine konsequentere Besteuerung von Großkonzernen gefordert:"Die Politik hat viele Jahre lang gepennt, wenn es darum geht, dassgroße Konzerne, die irgendwo auf der Isle of Man oder den CaymanIslands sitzen, hier keine Steuern zahlen." Das sagte dasFDP-Bundesvorstandsmitglied am Mittwoch live bei stern TV.Erst vor wenigen Tagen war durch die "Paradise Papers" bekanntgeworden, wie Großverdiener und Unternehmen über dubioseAuslandsgeschäfte massenhaft Steuern vermeiden. Diese Steuerfluchtkritisierte Lencke Steiner ebenso wie Schlupflöcher, die durchSteueroasen innerhalb Europas entstehen. Hier sieht Steiner ihrePartei bei der möglichen Bildung einer Jamaika-Koalition in derPflicht: "Wir setzen uns in den Sondierungsgesprächen dafür ein, dasses eine europäische Besteuerung gibt, damit Konzerne wie Starbucksoder Amazon auch hier besteuert werden."Gleichzeitig lehnte die 32-Jährige jedoch eine generelle Erhöhungdes Spitzensteuersatzes in Deutschland ab. Vielmehr müsse derSpitzensteuersatz auch erst bei Spitzengehältern gezahlt werden:"Schon Durchschnittsverdiener zahlen den Spitzensteuersatz von 42Prozent. Das ist total fatal. Es wird Zeit, dass die Menschen auchwieder mehr zur Verfügung haben."Zuvor hatte stern TV über den Multimillionär Josef Rick berichtet,der fordert, dass Reiche in Deutschland höhere Steuern zahlen sollen.Laut Rick können Einkommensmillionäre durch verschiedene Trickspraktisch selbst bestimmen, wie viele Steuern sie letztendlichzahlen.Pressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell