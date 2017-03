Politik auf digitale Revolution vorbereiten, Ministerium für Digitales einrichten

Saarbrücken (ots) - Im Hinblick auf die baldige Landtagswahl unddie darauf folgende Zeit der Regierungsbildung sehen die Saar-Piratendie Einrichtung eines Landesministeriums für Digitales als essentiellzur Gestaltung der Politik in den nächsten Jahren an.Gerd Rainer Weber, Landesvorsitzender und Spitzenkandidat derPiraten erklärt, warum ein solches Ministerium notwendig ist undwelche Vorteile die Einrichtung mit sich bringt: "Wir können undwollen den digitalen Wandel in unserer Gesellschaft nicht mehraufhalten. Daher müssen wir diesen für und mit den Bürgern imSaarland gestalten. Digitalisierung verändert unseren Alltag, sie hatgroße Auswirkungen auf sämtliche Lebens- und Politikbereiche. Dasbeginnt beim Internetausbau, reicht über die Entwicklung imAutomobilbau hin zu fahrerlosen Elektrofahrzeugen, denHerausforderungen im Bereich des Datenschutzes bis hin zu einer immerweiter fortschreitenden Automatisierung in der Arbeitswelt. Um dieserdigitalen Revolution und deren Auswirkungen gerecht zu werden, reichtes nicht aus - wie bisher - digitale Themen in anderen Ministerienmitzubehandeln. Stattdessen benötigen wir dringend ein eigenständigesLandesministerium für Digitales, was dazu noch eine Vorbildfunktionfür ganz Deutschland und die Bundesebene haben kann. Hier könnenbeispielsweise Lösungen erarbeitet werden, wie wir unser Sozialsysteman einen möglichen Wegfall von Arbeitsplätzen durch dieDigitalisierung anpassen oder wie wir den Schutz unserer Daten unddie eigene Datensouveränität gewährleisten. Weiterhin sollten wirdort Strategien erarbeiten, wie wir als kleinstes Flächenland dasschnellste und modernste Breitbandnetz aller 16 Bundesländer aufbauenund als Land mit einer großen Automobil- und Zuliefererindustrie zumVorreiter alternativer Antriebs- und Energiespeichertechnologiensowie im Bereich des autonomen Fahrens werden. Wir Piraten wollen dasSaarland fit für die Herausforderungen der Zukunft machen und zueinem modernen und innovativen Bundesland, einem "Saarlicon Valley"entwickeln, zu dem ein Ministerium für Digitales seinen politischenBeitrag leisten kann."Pressekontakt:Piratenpartei DeutschlandPiratenpartei SaarlandPostfach 10 23 2666023 SaarbrückenTelefon: +49 681 37203490Fax: +49 681 37203499E-Mail: presse@piraten.saarlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell