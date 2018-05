Mainz (ots) -Der Journalist Gary Webb stößt in den 90er Jahren bei Recherchenauf einen ungeheuren Skandal: Der US-Geheimdienst CIA ist in denImport und Verkauf von riesigen Mengen Drogen verwickelt undunterstützt mit dem Geld die Contra-Rebellen in Nicaragua. Nach WebbsEnthüllungsbuch "Dark Alliance" entstand der Polit-Thriller "Kill theMessenger", der am Samstag, 19. Mai 2018, 23.00 Uhr, in der"Filmnacht im ZDF" zu sehen ist. Michael Cuesta inszenierte den Filmmit Jeremy Renner, Rosemarie DeWitt, Ray Liotta, Michael Sheen undanderen.1996: Der Journalist Gary Webb (Jeremy Renner) schreibt für dieRegionalzeitung "San Jose Mercury News". Für eine seiner Storysbesucht Webb den ehemaligen Drogendealer Ronald J. Quail (RobertPatrick). Dieser beschwert sich bei Webb darüber, vom Staat quasienteignet worden zu sein. Kurze Zeit später meldet sich Coral Baca(Paz Vega) bei Webb. Ihr Freund Rafael Cornejo (Aaron Farb) stehtwegen Drogenhandels vor Gericht. Rafi sei nur ein kleiner Fisch,behauptet Cora. Danilo Blandon (Yul Vasquez), der größte Drogendealerdes Landes dagegen, werde von Staatsanwalt Russell Dodson (BarryPepper) nicht behelligt. Webb erfährt bald den Grund dafür: GeheimeRegierungsdokumente, die ihm Cora zuspielt, belegen, dass mitBilligung der CIA große Mengen von Kokain aus Mittelamerika in dieUSA importiert und auf amerikanischen Straßen verkauft werden. Mitden Milliarden aus den Drogenverkäufen finanziert die US-RegierungWaffen für die Contras in Nicaragua. Webb veröffentlicht seine Storyunter dem Titel "Dark Alliance". Zunächst wird der Journalist von denMedien für seine Enthüllungen gefeiert. Doch dann leugnen seineZeugen ihre Aussagen und einige Informanten verschwinden sogar. Webbhat sich mächtige Feinde gemacht.1998 veröffentlichte die CIA einen 400-seitigen Bericht, der GaryWebbs Enthüllungen bestätigte. Der Journalist wurde 2004 tot inseinem Haus aufgefunden. Offiziell gilt sein Tod als Selbstmord.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/killthemessengerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell