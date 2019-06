Police Fährt In Der F1(TM) Mit Lewis Hamilton Und Mercedes-AMG Petronas Motorsport Und Gibt Eine Kollektion Bekannt, Die Zusammen Mit Dem Fünfmaligen Weltmeister Lewis Hamilton Entworfen Wurde

Longarone, Italien (ots/PRNewswire) - Police, die Lifestyle-Markeder De Rigo-Gruppe, hat einen wichtigen Sponsorenvertrag mit derMercedes-AMG Petronas Motorsport, dem Team des fünfmaligen Formel1(TM)-Weltmeisters Lewis Hamilton, abgeschlossen. Ferner gibt dasUnternehmen eine neue Eyewear-Kollektion bekannt, die inZusammenarbeit mit der Rennlegende und Modeikone entstanden ist.Police ist damit der offizielle Team Supplier des RennstallsMercedes-AMG Petronas Motorsport. Im Rahmen der Partnerschaft werdendie Sonnenbrillen und Eyewear der Marke von den Fahrern und demrestlichen Team getragen.Dabei wird das Police-Logo gut sichtbar auf beiden Seiten derHelme der Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas sowie in der Boxzu sehen sein und erscheint fortan auf allen Marketingmaterialien desRennstalls.Die Zusammenarbeit wird mit der nächsten Einführung derEyewear-Kollektion vervollständigt, die aus einer Partnerschaft mitLewis Hamilton hervorgegangen ist, der Brillen zu einem markantenAccessoire seines eigenen Looks gemacht hat.Massimo De Rigo, leitender Vizepräsident der DeRigo-Unternehmensgruppe kommentiert: "Wir sind unglaublich stolz aufdiese wertvolle Zusammenarbeit zwischen Police, unserer Hausmarke,die uns besonders am Herzen liegt, und Mercedes-AMG PetronasMotorsport, einem historischen Rennstall der Formel 1(TM). DieKooperation mit Lewis, der Markenbotschafter und zugleich Designerder Kollektion sein wird, ist für Police eine einzigartigeGelegenheit, sich einmal mehr mit der Welt des Sports zu verbinden.Wir sind stolz, dass wir dies mit dem stärksten Rennstall einer derbeliebtesten Sportarten der Welt tun können.""Es ist großartig, Police bei Mercedes-AMG Petronas Motorsportbegrüßen zu können", sagt Toto Wolff, Teamchef und CEO. "Wir freuenuns auf die Partnerschaft mit einer Marke, die für hochwertigeQualität und Aufmerksamkeit aufs Detail steht: Dies sind zweiEigenschaften, die für unseren Sport unglaublich wichtig sind. DiesePartnerschaft demonstriert das wachsende Interesse derLifestyle-Marken an unserem Team, was die große Attraktivität derFormel 1(TM) als Werbeplattform unterstreicht."Police entsteht in den 80er Jahren als Brillenmarke der Gruppe DeRigo. Heute bietet die Marke ein breites Sortiment von Produkten an,die alle durch ihren grundlegenden urbanen Stil und den Einsatzqualitativ hochwertiger Materialien bestechen.Informationen über PoliceDie Marke Police gehört zum Unternehmen De Rigo, einem weltweitenMarktführer in puncto Gestaltung, Produktion und Vertrieb qualitativhochwertiger Brillengestelle. Die 1983 gegründete Marke Police konntesich bald als Synonym für raffiniertes Design und als starkesLeitbild etablieren. Dank ihrer Identität und einer im Lauf der Jahregefestigten Marktposition konnte die Marke Police ein breitgefächertes Lifestylekonzept entwerfen, das außer Brillen auch Düfte,Uhren, Schmuck und kleinere Lederwaren beinhaltet. Die Kollektionenvon Police sind in über 80 Ländern, vor allem in Europa, Asien undAmerika vertreten.Website www.policelifestyle.comFacebook www.facebook.com/PoliceLifestyleTwitter https://twitter.com/POLICELIFESTYLEPinterest www.pinterest.com/policelifestyle/Instagram http://instagram.com/policelifestyleInfos über Mercedes-AMG Petronas MotorsportMercedes-AMG Petronas Motorsport ist das Formel 1-Werksteam vonMercedes-Benz, das bei der FIA Formula One(TM) World Championship inder höchsten Motorsportklasse beim größten alljährlichenSportereignis an den Start geht.Das in zwei Technologiezentren der Spitzenklasse in Großbritannienansässige Team entwirft, entwickelt, konstruiert und bringt dieRennautos und Hybrid Power Units an den Start, die vom fünfmaligenWeltmeister Lewis Hamilton und seinem Teamkollegen Valtteri Bottasgefahren werden.Die Formel 1 ist eine einzigartige technische und menschlicheHerausforderung, die genau die richtige Mischung ausSpitzentechnologien, hochleistungsfähigem Management und einerTeamarbeit der Spitzenklasse erfordert, damit bei den insgesamt 21Grands Prix auf der ganzen Welt in einer Saison von März bis DezemberSiege erzielt werden.Mercedes-AMG Petronas Motorsport hat für den Erfolg der F1(TM) neueMaßstäbe gesetzt und bereits 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018Konstrukteurs- und Fahrerweltmeisterschaften gewonnen. Während dieserfünf Saisons konnte das Team bei 100 Rennstarts 74 Siege, 147Podiumsplätze, 84 Polepositions, 53 schnellste Rennrunden und 39Doppelsiege verzeichnen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/897964/Police_F1_Helmets.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/897956/Police_Logo.jpgOriginal-Content von: Police, übermittelt durch news aktuell