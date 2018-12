Mainz (ots) - CDU vorn bei Sonntagsfrage/ SPD weiter im Tief /Ampelkoalition hätte Mehrheit Mainz. Wäre am Sonntag Landtagswahl inRheinland-Pfalz, dann käme nach dem "Zur Sache"-PoliTrend die SPD aufunverändert 24 Prozent der Stimmen. Damit bliebe sie weiter auf ihremhistorischen Tiefstand wie bei der letzten PoliTrend-Umfrage imOktober. Die CDU im Land würde dagegen wieder an Zustimmung gewinnenund im Vergleich zum Oktober 3 Prozentpunkte zulegen. Sie käme auf 31Prozent. Die Grünen kämen im "Zur Sache"-PoliTrend auf 16 Prozent derStimmen und verlören damit zwei Prozentpunkte. Die AfD bliebe beiunverändert 13 Prozent, die FDP käme auf 7 Prozent (minus 1). DieLinke verlöre einen Prozentpunkt und käme auf 4 Prozent der Stimmen.Die regierende Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen hätte damitweiter eine Mehrheit.Malu Dreyer beliebteste Landespolitikerin / Die Hälfte derBefragten bewertet Arbeit von Julia Klöckner positiv Im aktuellenPoliTrend wird die Arbeit von Malu Dreyer überwiegend positivbewertet: 64 Prozent der Befragten sind mit ihr sehr zufrieden oderzufrieden. Das ist ein Prozentpunkt mehr als bei derPoliTrend-Befragung im März 2017. Zu diesem Zeitpunkt wurde letztmalsdie Zufriedenheit der Rheinland-Pfälzer mit den Landespolitikernabgefragt. 26 Prozent sind dagegen weniger oder gar nicht zufriedenmit der Arbeit von Malu Dreyer. Im bundesweiten Vergleich derMinisterpräsidenten und Ministerpräsidentinnen rangiert Malu Dreyerdamit in der Spitzengruppe. Die Arbeit der rheinland-pfälzischenCDU-Vorsitzenden und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöcknerwird von 50 Prozent der Befragten positiv bewertet (plus 2). 37Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden mit ihr. Im März diesesJahres ging der Fraktionsvorsitz von Julia Klöckner an ChristianBaldauf über. Die Arbeit des neuen CDU-FraktionsvorsitzendenChristian Baldauf bewerten 30 Prozent der Befragten positiv und 20Prozent negativ. Die Arbeit von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP)bewerten 27 Prozent der Befragten positiv (minus 1) und 23 Prozentnegativ. Mit der Arbeit von Integrationsministerin Anne Spiegel(Grüne) sind 15 Prozent zufrieden. Das sind fünf Prozentpunkte mehrals bei der Befragung im März 2017. 19 Prozent der Befragten gebenan, dass sie mit ihrer Arbeit unzufrieden sind. Die Arbeit desFraktionsvorsitzenden der AfD, Uwe Junge, beurteilen 9 Prozent derBefragten positiv (plus1) und 37 Prozent negativ.Mehrheit der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer glaubt,dass Annegret Kramp-Karrenbauer die CDU wieder nach vorne bringenkann Am Freitag ist Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem CDU-Parteitagzur neuen CDU-Vorsitzenden gewählt worden. Eine Mehrheit derbefragten Rheinland-Pfälzer, nämlich 57 Prozent, ist der Ansicht,dass sie die CDU wieder nach vorne bringen kann. 29 Prozent trauenihr das nicht zu. Am optimistischsten sind die Anhänger der CDU (70Prozent) und der Grünen (69 Prozent). Am skeptischsten sind dieAnhänger der AfD - 82 Prozent sind der Ansicht, dass sie nicht in derLage ist, die CDU nach vorne zu bringen.Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon-Umfrage desWahlforschungsinstituts "Infratest dimap" unter 1.001wahlberechtigten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern(Erhebungszeitraum 10. bis 11. Dezember 2018). Die ausführlichenErgebnisse sendet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" amDonnerstag 13. Dezember 2018 ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Zitat nur mit Quellenangabe "SWR Politikmagazin Zur SacheRheinland-Pfalz!" frei.Rückfragen bitte an die Redaktion "Zur Sache Rheinland-Pfalz!",Sabine Harder, Tel 06131 929-33216.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell