Polestar gibt starken Start ins Jahr 2022 mit Absatzrekord, anhaltendem Wachstum und Marktexpansion bekannt / Polestar bewältigt aktiv die anhaltenden globalen Herausforderungen in der Lieferkette

Köln (ots) -Die Premium Elektroautomarke Polestar vermeldet einen Absatzrekord für die ersten vier Monate des Jahres 2022 sowie einen hervorragenden weltweiten Auftragseingang, der durch die kontinuierliche Expansion in neue und bestehende Märkte gestützt wird. In den ersten vier Monaten des Jahres haben sich die Fahrzeugverkäufe im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2021 auf rund 13.600 mehr als verdoppelt und der Auftragseingang des Unternehmens auf fast 23.000 Fahrzeuge mehr als verdreifacht.In diesem Zeitraum konnte Polestar seine globale Präsenz von 19 Märkten Ende 2021 auf 23 Märkte erhöhen und ist damit zuversichtlich, sein Ziel von insgesamt 30 Märkten bis Ende 2023 zu erreichen. Zu den neuen Märkten im Nahen Osten und in Europa kommen in Kürze Spanien und Portugal hinzu. Der Beginn der Geschäftstätigkeit in Israel und Italien ist im weiteren Verlauf des Jahres geplant.Darüber hinaus hat Polestar eine globale Partnerschaft mit dem Autovermieter Hertz angekündigt, die eine Lieferung von 65.000 Fahrzeugen in den nächsten fünf Jahren vorsieht."Wir haben Wachstum versprochen und wir halten dieses Versprechen ein", so Thomas Ingenlath, CEO von Polestar.Während der außergewöhnlich starke Auftragseingang Polestars Fähigkeit zeigt, das Ziel von 65.000 verkauften Fahrzeugen für 2022 zu erreichen, sieht sich das Unternehmen mit Einschränkungen in der Lieferkette konfrontiert, die die gesamte Automobilindustrie weiterhin herausfordern.Als Folge der anhaltenden staatlichen COVID-19-Lockdowns in China in der ersten Hälfte des Jahres 2022 hat Polestar nun angekündigt, die Zahl der Fahrzeugverkäufe an Kunden im Jahr 2022 von 65.000 auf etwa 50.000 zu reduzieren.Die Reduzierung für das Jahr 2022 ist zu 100 Prozent auf den Lockdown in China zurückzuführen. Polestar wird weiterhin gemeinsam mit seinen Partnern Volvo Cars und Geely diese anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette aktiv angehen - wie bereits im Jahr 2021, als das Unternehmen rund 29.000 Fahrzeuge ausgeliefert hat. Durch die Umsetzung eines schnellen Reaktionsplans, der eine unmittelbare Einführung einer zweiten Produktionsschicht im Werk beinhaltet, plant Polestar, einen Teil des erlittenen Produktionsausfalls im Laufe des Jahres wieder aufzuholen. Polestar ist weiterhin zuversichtlich, die angestrebten Absatzzahlen für 2023 bis 2025 zu erreichen."Die Treiber für den steigenden Absatz von Elektroautos bleiben bestehen und die Dynamik ist stärker als die Unsicherheiten, die wir derzeit erleben. Alle kurz- bis mittelfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen haben unser Ziel nicht beeinträchtigt, im Jahr 2025 290.000 Autos zu verkaufen - zehnmal mehr als im Jahr 2021", so Thomas Ingenlath weiter."Wir glauben, dass unser zukünftiges Wachstum durch unseren Eintritt in den lukrativen SUV-Markt im Laufe dieses Jahres mit der Weltpremiere des lang erwarteten Elektro Performance SUV Polestar 3 im Oktober weiter beschleunigt wird. Der Polestar 3, der in den USA und China hergestellt wird, wird sich von anderen SUV-Angeboten abheben und unseren starken Wachstumskurs ankurbeln, um für uns eine nächste Phase einzuläuten."Der SUV-Markt ist eines der wachstums- und margenstärksten Segmente in der Automobilindustrie, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Kundenbestellungen für den Polestar 3 sollen ab dem Tag der Premiere im Oktober entgegen genommen werden.Polestar beabsichtigt die Notierung an der Nasdaq im Rahmen eines geplanten Zusammenschlusses mit Gores Guggenheim, Inc. 