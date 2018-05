Polen wird das erste Land, das Bankbelege auf die Blockchain übertragt

London (ots/PRNewswire) -- Das polnische Kreditinstitut, das größte Kreditinstitut in denCEE-Staaten, verpflichtet sich, Billon -Blockchain zur Speicherungund für sicheren Zugriff auf sensible Kundeninformationen zuimplementieren- Das Kreditinstitut verfolgt Kredithistorien für 1 MillionUnternehmen und 24 Millionen Menschen in ganz Polen- Die neue DSGVO-konforme Lösung ist auf 150 Millionen Dokumente proMonat skalierbarBillon, das Technologie-Unternehmen, das die Blockchain bekanntgemacht hat und das polnische Kreditinstitut (Biuro InformacjiKredytowej - BIK), das größte Kreditinstitut in Zentral- undOsteuropa, wird Blockchain zur Speicherung und für sicheren Zugriffauf sensible Kundeninformationen implementieren. Das Kreditinstitutwird durch Billons Blockchain-Technologie von besserer Sicherheit,Integrität und Unveränderbarkeit von Daten profitieren. Dievollständig DSGVO-konforme Lösung gewährleistet völlige Sensibilität,verfolgbare Historie und komplette Datenintegrität für alleKunden-bezogenen Dokumente, einschließlich Bankbelege,Kreditverträge, Versicherungsansprüche, Telefonrechnungen undGeschäftsbedingungen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/690516/Billon_Logo.jpg )BIK, im Besitz einer der größten Banken in Polen,(https://en.bik.pl/about-us) einschließlich Pekao, ING, mBank,Santander und Citi, verfolgt fast 140 Millionen Kredithistorien vonüber 1 Million Unternehmen und 24 Millionen Menschen. "UnsereZusammenarbeit mit Billon ist langfristig. Wir glauben, dassBlockchain-Technologie Kundenkommunikationen im Finanzsektortransformieren wird. Unsere Lösung wird in Kürze erweitert undelektronische Lieferung mit aktiven Informationen und Unterschriftenauf Online-Vereinbarungen aus der Ferne umfassen. Es ist auchwichtig, dass die Lösung die gesetzlichen Richtlinien einesbeständigen Informationsmediums sowie die EU DSGVO-Richtlinienerfüllt", sagte Mariusz Cholewa, President von BIK.BIK und Billon haben eine Lösung für ein dauerhaftesInformationsmedium entwickelt, definiert nach EU-Richtlinien wie denMIFID II und IDD Direktiven. Die Partnerschaft sah acht polnischeBanken, die an den Studien teilgenommen haben, die bestätigten, dassBillons skalierbare Blockchain-Architektur über 150 MillionenDokumente pro Monat veröffentlichen könnte. Dies wäre mehr alsausreichend selbst für die größten Unternehmen, um auf einenpapierlosen Kundendienst hinüberzugehen.Die Lösung wurde nach ausführlicher Beratung mit der polnischenKartellbehörde (UOKiK) und der Datenschutz-Aufsichtsbehörde (GIODO)genehmigt und machte sie so zur ersten Regtech-konformenBlockchain-Lösung der Welt und der einzigen mit einem On-ChainDatenspeicher und einem Mechanismus, der "das Recht auf die Löschungpersonenbezogener Daten" ermöglicht. Zurzeit sind die einzigen großenAlternativen dazu hardware-basierte Archiv-Lösungen wieLegacy-WORM-Treiber. Im Vergleich dazu bietet Billons eine Einsparungvon 30 % bei TCO-Kosten mit minimalen Investitionskosten."Unsere Partnerschaft ist der Beginn einer echten Revolution inder Informationsverwaltung. Jetzt ist es möglich, von denEinschränkungen von geschlossenen zentralen Datenbanken zu einemdemokratischen Blockchain-basierten Internet überzugehen, in demjeder Benutzer seine Identität überwachen kann", erklärte AndrzejHoroszczak, CEO von Billon. "Diese Lösung liefert die ersteDSGVO-konforme Blockchain-Plattform der Welt, die dieKundendienstprozesse strafft und Kundenrechte implementiert wie das"Recht auf Vergessenwerden". Wir beheben das Problem derVerbrauchendatenüberwachung, indem wir Wettbewerbsgleichheit zwischenden Einzelnen und den Unternehmern herstellen. Die Vorteile werdennicht nur den Finanzsektor betreffen. Wir antizipieren, dass sie inKürze von Branchen wie Telekommunikation, Versicherung undVersorgungsunternehmen übernommen werden wird. Unsere Kooperation istnur der erste Schritt zur Einführung der Anwendung vonMassen-Blockchain-Technologie für vertrauenswürdigeDokumentenverwaltung."Über BIK: (https://en.bik.pl/about-us)Über Billon: (http://www.billongroup.com/)Billon hat eine vielseitig einsetzbare verteilteLedger-Technologie entwickelt, die eine neue digitale Art und Weise,Daten und Geld gleichzeitig auszutauschen, ohne Kryptowährungeneinzuführen, möglich macht. Die revolutionäre Blockchain-Architekturder nächsten Generation ist von nationalen Währungen abhängig undspeichert nahezu unbegrenzte Daten in einem sicheren Netzwerk. Diesesintegrierte System von Daten-, Geld- und Identitätsprozesses bauttransformationelle Lösungen und Business-ready-Produkte, die alleGeld- und Datenverwaltungs-Bedürfnisse erfüllen, von Treueprogrammenüber Nano-Zahlungen bis hin zur Dokumentenspeicherung:http://www.billondigital.comhttps://press.billongroup.com/31285-poland-becomes-world-s-first-to-put-banking-records-on-the-blockchain