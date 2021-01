Polen will Einkaufszentren und Museen wieder öffnen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen will seine Corona-Schutzmaßnahmen vorsichtig lockern.



Ab dem 1. Februar sollen alle Geschäfte in Einkaufszentren wieder öffnen dürfen, wenn entsprechende Hygieneauflagen eingehalten werden, sagte Gesundheitsminister Adam Niedzielski am Donnerstag in Warschau. Auch der Besuch von Museen und Kunstgalerien soll dann wieder möglich sein. Außerdem wird die Regelung abgeschafft, dass wochentags von 10.00 bis 12.00 Uhr nur Rentner einkaufen dürfen. "Das sind vorsichtige, langsame Schritte zurück zur Normalität", sagte Niedzielski.

Alle weiteren Einschränkungen sollen aber vorerst bis zum 14. Februar bestehen gelten. So bleiben Hotels und Sporteinrichtungen weiterhin geschlossen, das gleiche gilt für die Skigebiete. Restaurants dürfen Speisen weiterhin nur zum Mitnehmen anbieten.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Donnerstag verzeichnete Polen 7156 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Im gleichen Zeitraum starben 389 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Polen hat rund 38 Millionen Einwohner. Deutschland hat das Nachbarland als Risikogebiet eingestuft./dhe/DP/jha