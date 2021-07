Polen will 250 amerikanische Kampfpanzer kaufen

WARSCHAU (dpa-AFX)- Polen will seine Armee mit neuen US-Kampfpanzern ausrüsten.



Geplant sei der Kauf von 250 Panzern des Typs M1A2 Abrams, teilte das Verteidigungsministerium in Warschau am Mittwoch mit. Nach Angaben von Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak umfasst der Deal inklusive Transportfahrzeugen, Munition und Schulungen umgerechnet rund 5,2 Milliarden Euro. Die ersten Kampfpanzer sollen bereits im kommenden Jahr bei Polens Armee eintreffen und im Osten des Landes stationiert werden. "Ihre Aufgabe ist die Abschreckung eines potenziellen Aggressors" sagte Blaszczak./dhe/DP/jha