Polen wehrt sich gegen Gazprom!

letzte Woche gab es überraschende Neuigkeiten bei Gazprom, denn Polen wehrt sich gegen die Opal-Pipeline, die Gazprom durch das eigene Land führt. Dadurch sei die Gefahr eines Monopols mit unbekannten Auswirkungen verbunden. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche dazu Gazprom und dessen Kurse bewegt haben waren.

Das passiert gerade: Die EU war es, die Gazprom erweiterte Zugriffsrechte auf die Opal-Pipeline gewährt hatte, sodass das russische Unternehmen deutlich größere Mengen Gas nach Europa transportieren kann. Polen jedoch reicht dagegen aktuell eine Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof ein, da es die Gasversorgung in Europa gefährdet sehe. Vor allem Zentraleuropa sei von der Regelung bedroht.

Besteht Monopol-Gefahr? Die polnischen Behörden fürchten, dass das eigene Land künftig einzig und allein von Russland als Gaslieferant abhängig sei und dass diese Monopol-Stellung zu steigenden Preisen oder gar politischen Schikanen führen könnte. Genutzt wird die Opal-Pipeline um Gas bis nach Tschechien zu transportieren. Der Zugang ist für Gazprom elementar mit Blick auf das Projekt Nord Stream 2, welches an der Ostsee von Opal abzweigt und mit welchem Gas unter Umgehung der Ukraine und Polen nach Deutschland fließen soll.

Inwiefern sich Gazprom hier einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten will und sich in eine Monopolstellung manövriert könnte, ist noch nicht abzusehen. Doch sollten die Pläne nicht aufgehen, hätte dies sicher Folgen für den Aktienkurs, der ohnehin zu wünschen übrig lässt. Wir bleiben für Sie am Ball.

