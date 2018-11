Polen und Tschechien zufrieden mit Brexit-Vertragsentwurf

PRAG (dpa-AFX) - Die Regierungschefs Polens und Tschechien haben den Vertragsentwurf für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union begrüßt.



"Wir haben alles getan, damit es zu einem Kompromiss kommt", sagte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki im Sender CT nach gemeinsamen Regierungskonsultationen am Donnerstag in Prag. Dabei habe man die Bedeutung einer kreativen und flexiblen Lösung betont. Seine Grundbedingung sei es gewesen, die Rechte der bereits in Großbritannien lebenden Polen zu sichern. Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis warnte vor weiteren Hürden. "Die Situation in Großbritannien ist nicht einfach", hob er hervor.

Großbritannien will sich am 29. März 2019 von der EU trennen. In dem Land leben nach einer Schätzung der nationalen Statistikbehörde ONS knapp eine Million Menschen polnischer Herkunft. Die Regierung in Prag geht von 50 000 bis 80 000 dort lebenden Tschechen aus./hei/DP/tos