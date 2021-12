Polen stoppt weitere Migranten an Grenze - Soldat verletzt

WARSCHAU (dpa-AFX) - Eine weitere Gruppe von Migranten ist nach Angaben von Polens Grenzschutz über Belarus auf polnisches Gebiet gelangt. 55 Migranten seien in der Nacht auf Sonntag festgenommen und zur Grenze zurückgebracht worden, sagte eine Sprecherin der Behörde am Sonntag. Die polnischen Beamten seien bei dem Vorfall unweit des Ortes Czeremsza von den Migranten mit Steinen beworfen worden. Den Angaben zufolge wurde ein Soldat im Gesicht getroffen und musste von einem Militärarzt medizinisch versorgt werden. Insgesamt registrierte der Grenzschutz 52 versuchte Grenzübertritte innerhalb von 24 Stunden. Bereits am Freitagabend hatte eine Gruppe von 28 Migranten die Grenzsperren überwunden.

Seit Wochen versuchen Tausende Migranten und Flüchtlinge, von Belarus über die EU-Außengrenzen nach Polen oder in die baltischen Staaten zu gelangen. Die EU wirft dem autoritären belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen nach Minsk einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen und so die Lage im Westen zu destabilisieren. Die EU-Staaten haben Stacheldrahtzäune errichtet, um die Migranten aufzuhalten./dhe/DP/men