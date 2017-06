In Polen ist das erste Exzellenzzentrum der Welt für Methan aus Kohlebergwerken entstanden

Warsaw (ots) - Die Expertenorganisation, die unter derSchirmherrschaft der Wirtschaftskommission für Europa der VereintenNationen tätig ist, wird zur Entwicklung von neuen Methoden zurMethanrückgewinnung und -verwendung als bedeutende Energiequellebeitragen.Die neue Institution (International Centre for Excellence on CoalMine Methane, ICE-CMM)) wurde durch Glówny Instytut Górnictwa(Hauptinstitut für Bergbau) Kattowitz, Polskie Górnictwo Naftowe iGazownictwo (PGNiG, Polnischer Erdölbergbau und Gasindustrie),Panstwowy Instytut Geologiczny (Staatliches Institut für Geologie)sowie Instytut Nafty i Gazu (Institut für Erdöl und Gas) gegründet.Das Zentrum wird unter der Schirmherrschaft der Wirtschaftskommissionfür Europa der Vereinten Nationen (UNECE) tätig sein. Das Hauptzielvon ICE-CMM ist es, die Technologie der Methanrückgewinnung und-verwendung zu entwickeln. Die neuen Lösungen sollen nicht nur dieEffizienz des Bergbaus, sondern auch die Sicherheit im Bergbausteigern. Das Zentrum soll darüber hinaus zur Reduktion desMethanausstoßes und Kohlenstoff-Fußabdrucks im Bergbau beitragen."UNECE und die Expertengruppe für Methan aus Kohlebergwerken habenviele Jahre an Entwicklung der besten Praktiken beim Methanmanagementim Kohlebergbau gearbeitet. Die Eröffnung des Zentrums stellt einenwichtigen Schritt in die richtige Richtung dar und UNECE unterstütztdie Initiative der polnischen Regierung und Gründungsorganisationen",unterstrich Scott Foster, Leiter des Bereichs "Nachhaltige Energie"in der UNECE."Wir sind in der Entwicklung der neuen Technologien derMethangewinnung voll engagiert. Wir wollen unsere Erfahrungen aufdiesem Gebiet austauschen und Expertenwissen von ICE-CMM nutzen.Unsere Experten werden sich der wissenschaftlichen Basis des Zentrumsanschließen", so Lukasz Kroplewski, StellvertretenderVorstandsvorsitzender für Entwicklung von PGNiG. PGNiG hat durch seinEngagement in ICE-CMM Zugang zu neuesten Untersuchungen auf demGebiet der Verwendung von Methan aus Kohleflöz erhalten. ImUnternehmen werden zurzeit Versuche am Kohlenstoffabbau ausKohleflözen unter Verwendung von Hydrofracking gemacht.Pressekontakt:Departament Public Relationstel.: (22) 589 4701, (22) 589 4449,e-mail: media@pgnig.plOriginal-Content von: PGNiG, übermittelt durch news aktuell