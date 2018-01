Polen (PGNiG) meldet Rekord bei Erdgaslieferungen an die Ukraine

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -In nur siebzehn Monaten (August 2016 bis Dezember 2017) hat diePolnische Erdölbergbau und Gas Aktiengesellschaft über 1 bcm(Milliarde Kubikmeter) Erdgas an die Ukraine geliefert. 2017 konntePGNiG seine Gaslieferungen mit 700 mcm (Millionen Kubikmeter) an dieUkraine verdoppeln. Das Unternehmen stärkt damit seine Position ammittel- und osteuropäischen Gasmarkt.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/625669/PGNiG_Logo.jpg )"Dies ist ein großer Erfolg. Dank unserer klugen und flexiblenPreispolitik ist die Ukraine zu einem unserer wichtigsten Gasabnehmergeworden", sagte Maciej Wozniak, Vice-President von PGNiG. "Wir sindals Lieferant nicht nur preislich attraktiv, sondern auch zuverlässigund sicher, was für die Ukraine von großer Bedeutung ist. UnserGasportfolio ist breit gefächert und stammt sowohl aus polnischerProduktion als auch aus dem Importhandel. In den ersten dreiQuartalen des Jahres 2017 wurden 12 Prozent unseres gesamtenImportvolumens über das LNG-Terminal in Swinoujscie (Südwestküste derOstsee) geliefert, hauptsächlich aus Katar, Norwegen und den USA. Wirplanen die russischen Erdgasimporte nach 2022 einzustellen, wenn derLangzeitvertrag mit Gazprom ausläuft. Für PGNiG ist dieEnergiesicherheit eine Priorität. Dies erfordert ein diversifiziertesNetzwerk aus Gaslieferanten in unterschiedlichen geografischenRegionen zu konkurrenzfähigen Preisen. Gazprom kann diese Bedingungennicht erfüllen", fügte Maciej Wozniak hinzu.PGNiG liefert seit August 2016 Gas über eine direkteVerbindungsleitung an die Ukraine. Maciej Wozniak weiter: "Wir sindin der Lage, über steigende Gasexporte unseren Beitrag zurukrainischen Diversifikationspolitik noch weiter auszubauen. Leidermüssen wir auf die physische Kapazitätserweiterung derVerbindungsleitung zwischen Polen und der Ukraine warten. Diebestehende grenzüberschreitende Kapazität könnte bereits ab morgenfür zusätzlicher Operationen wie virtueller Rückfluss verwendetwerden. Diese Option wird aber kontinuierlich von Gazprom blockiert,genau wie dies früher bei der Verbindungsleitung zwischen der Ukraineund der Slowakei der Fall war. Dazu wird der Ukraine der Zugang zuden entsprechenden Shippercodes verwehrt."Im Oktober 2017 unterzeichnete das Unternehmen Rahmenverträge überGasspeicherungs- und Pipeline-Kapazitäten mit dem ukrainischenGasversorger Ukrtransgaz. Dadurch entstanden für PGNiG neueHandelsmöglichkeiten.Laut Argus-Daten war PGNiG im 3. Quartal 2017 der neuntgrößteGasexporteur auf dem ukrainischen Markt und der größte polnischeGasexporteur an den Nachbarstaat. Das Unternehmen hat sichstrategisch für den Ausbau der kommerziellen Aktivität auf deneuropäischen Märkten ausgerichtet.Die Polnische Erdölbergbau und Gas Aktiengesellschaft (PGNiG) istder führende Erdgaslieferant in Polen. Das Kerngeschäft desUnternehmens umfasst die Exploration und Produktion von Erdgas undRohöl. Die Tochtergesellschaften importieren, lagern und vertreibengasförmige Brennstoffe. Außerdem erzeugen und handeln sie mit Wärmeund Strom. PGNiG hält Anteile an 30 Unternehmen, unter anderemOrganisationen, die professionelle geophysikalische, Bohr- undWartungsdienstleistungen erbringen. PGNiG besitzt Explorations- undProduktionslizenzen in Norwegen und Pakistan. IhreTochtergesellschaft PGNiG Supply & Trading GmbH mit internationalemLNG-Handelsbüro in London und einer Niederlassung in München betätigtsich im westeuropäischen Gashandel.Pressekontakt:Marcin Poznan+48-22-589-4143media@pgnig.plOriginal-Content von: PGNiG, übermittelt durch news aktuell