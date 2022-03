Polen: Mehr als 604 000 Flüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen

WARSCHAU (dpa-AFX) - In Polen sind nach Angaben des Grenzschutzes seit Beginn des Ukraine-Krieges mehr als 604 000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland angekommen. Allein am Donnerstag hätten bis zum Nachmittag 56 400 Menschen die Grenze überquert, teilten die polnischen Grenzschützer per Twitter mit. Die Mehrheit der Geflüchteten seien ukrainische Staatsbürger, es seien aber auch Menschen aus Usbekistan, Belarus, Indien, Nigeria, Marokko und Afghanistan abgefertigt worden./dhe/DP/nas