Poldis Budenzauber - Der Schauinsland-Reisen Cup 2020: Lukas Podolski kickt bei NITRO für den guten Zweck

Köln (ots) - Lukas Podolski lädt am 12. Januar 2020 zum Charity-Kick nachGummersbach in die Schwalbe-Arena. NITRO überträgt das Hallenfußballturnier desWeltmeisters exklusiv von 16.50 bis 20.15 Uhr LIVE. Highlight des Turniers, dasbereits zum siebten Mal im Rahmen des Schauinsland-Reisen Cups ausgetragen wird,ist der Prominentenkick mit Stars aus den Bereichen Sport, Fernsehen und Musik.Bislang bestätigt sind der Ur-Bachelor Paul Janke, DSDS-Juror Pietro Lombardi,die ehemaligen Fußballprofis Mario Basler und David Odonkor und die MusikerInnenJasmin Wagner (aka "Blümchen"), Christina Stürmer und Oliver Petszokat ("OliP.").Den Schauinsland-Reisen Cup 2020 bestreiten die Traditionsclubs 1. FC Nürnberg,Karlsruher SC und SpVgg Greuther Fürth aus der 2. Bundesliga, Rot-Weiß Essen ausder 3. Liga sowie der englische Drittligist Ipswich Town. Sein "Team Poldi" wirdvon Lukas Podolski noch gesucht! Mannschaften, die an der Seite des Weltmeistersbei seinem Budenzauber antreten möchten, können sich noch bis 20. Dezember 2019unter Angabe ihres Teamnamens, Ligazugehörigkeit und Begründung, warum genau siedie Richtigen für "Team Poldi" sind, per E-Mail bei NITRO bewerben(TeamPoldi@nitro-tv.de).Schirmherr Lukas Podolski: "Das Hallenturnier in Gummersbach ist für mich eineabsolute Herzensangelegenheit. Das Besondere daran ist, mit guten Freunden undtraditionsreichen Fußballclubs in der Nähe meiner kölschen Heimat für den gutenZweck zu kicken. Dass wir mit NITRO einen fußballbegeisterten TV-Partner aus derRegion gefunden haben, rundet die Sache ab und lässt mich voller Vorfreude aufdiesen besonderen Tag blicken."NITRO-Senderchef Oliver Schablitzki: "Lukas Podolski ist eine Kölner Legende -und wir als Kölner Sender sind deshalb froh, als exklusiver TV-Partner dasTurnier von Lukas Podolski live übertragen zu können. Das Event steht seitJahren für rasanten Fußball, verbunden mit einem guten Zweck sowie prominentenGästen. Mit dem Moderations-Duo von '100% Bundesliga', Laura Wontorra und ThomasWagner, sowie Experte Steffen Freund und Kommentator Marco Hagemann setzen wirauf geballte Fußball-Kompetenz und machen den Abend zu einem absoluten Must-Seefür jeden Fußballfan."Auch NITRO-Sportreporter Roland Hofmann, bekannt von den Übertragungen des24h-Rennens vom Nürburgring und der Formel 1, ist als zusätzlicher Kommentatoreingeplant. Unterstützt werden Sie durch NITRO-Sportreporter Felix Görner und1.FC Köln-Stadionsprecher Michael Trippel, die rund um die Live-Spiele fürUnterhaltung in der Halle sorgen.Ab 16.50 Uhr zeigt NITRO zunächst kompakte Zusammenfassungen der Vorrundenspielesowie des ersten Halbfinales. Im Anschluss folgt LIVE das zweite Halbfinalesowie das Spiel um Platz 3 in Form eines Neunmeterschießens, bevor im Finalspiel(Halbzeitlänge jeweils 2 x 10 Minuten) der Sieger ermittelt wird. Highlight desTages ist der Prominentenkick als letztes Event (2 x 20 Minuten). Eingerahmtwerden die Live-Spiele bei NITRO u.a. durch ein ausführliches Interview mitLukas Podolski, exklusive Bilder aus dem Leben des Weltmeisters in Japan sowiebunte Showacts aus der Halle.Organisiert wird der Schauinsland-Reisen Cup 2020 von Markus Krampe("Pro-Event"), die Erlöse des Events gehen an die Lukas-Podolski-Stiftungzugunsten benachteiligter Kinder und Jugendlicher. Hier geht's zumTicketvorverkauf: http://www.budenzauber.pro-event.de/#tickets