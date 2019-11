Die Polarregionen - Das Ende des Ewigen Eises (FOTO)

Hamburg/Kiel (ots) -Die zum Teil dramatischen klimabedingten Veränderungen der Arktis und Antarktissowie ihre weitreichenden Folgen für Menschen und Umwelt stehen im Mittelpunktdes neuen »World Ocean Review 6«, den die Zeitschrift mare in Kooperation mitdem Konsortium Deutsche Meeresforschung und dem Future Ocean Netzwerk in Kielherausgibt.Die Polarregionen spielen eine herausragende Rolle im Klimasystem der Erde. Dieschier endlosen Schnee- und Eisflächen der Arktis und Antarktis wirken wie eingigantischer Spiegel und strahlen bis zu 90 Prozent des einfallendenSonnenlichts zurück in das Weltall. Sie bremsen auf diese Weise nicht nur dieErwärmung der Erde, sondern lassen auch große Temperaturunterschiede zwischenden kalten Polarregionen und den warmen Tropen entstehen. Diese Gegensätzewiederum treiben die weltumspannenden Wind- und Meeresströmungen an und tragenso maßgeblich dazu bei, dass die im Meer und in der Atmosphäre gespeicherteWärme weiträumig über den Globus verteilt wird und Menschen, Tiere und Pflanzenüberall auf der Welt verlässliche Lebensbedingungen vorfinden. Was in denentlegenen Polarregionen passiert, geht somit jeden einzelnen von uns etwas an.Zahlreiche Demonstrationen nicht nur von Klimaaktivisten und weltweite Fridaysfor Future-Proteste weisen in den letzten Monaten eindrücklich darauf hin, dasssolche verlässlichen Lebensbedingungen nicht selbstverständlich sind, sondernnur als Folge einer vorrausschauenden, generationsübergreifenden undumweltbewussten Politik verstanden werden können.»Arktis und Antarktis - extrem, klimarelevant, gefährdet« lautet deshalb dasThema des sechsten Bandes der Publikation »World Ocean Review« (WOR),herausgegeben mit Unterstützung des International Ocean Institute (IOI), vonKlima- und Polarforscherinnen und -forschern aus dem Konsortium DeutscheMeeresforschung (KDM), dem Kieler Future Ocean Netzwerk und der Zeitschriftmare, verantwortlich für die Gesamtkonzeption und die allgemeinverständlicheAufarbeitung der wissenschaftlichen Inhalte. Als Bündelung der Expertisedeutscher Meeresforschung widmet sich die neue Ausgabe diesen zwei extremen undausgesprochen gegensätzlichen Regionen der Erde mit profunden Informationen zuihrer Entstehung und Bedeutung für das Leben auf der Erde sowie zu denbeobachteten klimatischen Veränderungen und ihren zum Teil schon dramatischenFolgen, die weit über die Grenzen der Polarregionen hinausreichen.»Bis vor wenigen Jahren waren die Arktis und Antarktis Reiche historischerExpeditionen wie jenen von Scott oder Amundsen und Heim exotischer Pinguine oderEisbären«, sagt Nikolaus Gelpke, Herausgeber des »WOR«, Gründer der Zeitschriftmare und Vorstandsmitglied des International Ocean Institute (IOI). »Spätestensseit dem neuen IPCC-Sonderbericht 'Ozean und Kryosphäre im Klimawandel' aberwissen wir um die herausragende Bedeutung der Polargebiete für unsereKlimazukunft. Die beobachteten Veränderungen sind Sinnbilder für die Folgenunserer Industrieentwicklung, das Abschmelzen des ehemals ewigen Eises steht fürden Kontrollverlust unseres Handelns. Unser 'WOR' kann als hervorragendeErgänzung zum IPCC-Sonderbericht hoffentlich dazu beitragen, das Verständnis fürWirkungszusammenhänge noch zu vertiefen.«Die Arktis erwärmt sich mehr als doppelt so schnell wie die restliche Welt undzeigt mittlerweile ein völlig neues Gesicht. Allein im zurückliegenden Sommerwurde die Welt Zeuge, wie ausgetrocknete Tundrengebiete in Alaska und Sibiriengroßflächig brannten, der grönländische Eisschild im Zuge einer Hitzewellenahezu flächendeckend an seiner Oberfläche schmolz und die Meereisdecke desArktischen Ozeans auf die zweitkleinste Restfläche seit Beginn derSatellitenmessungen schrumpfte. In der Antarktis kommt die Wärme vor allem ausdem Meer. Warme Strömungen gelangen immer häufiger unter die schwimmendenEiszungen der West- und Ostantarktis und schmelzen diese sogenannten Schelfeisevon unten. Infolgedessen kalben nicht nur mehr Eisberge, die Gletschertransportieren nun auch mehr Eis aus dem Inneren der Antarktis in das Meer,sodass ihr Beitrag zum globalen Meeresspiegelanstieg steigt und die Eispanzerder West- und Ostantarktis insgesamt ausdünnen.Doch welche Konsequenzen ziehen diese und andere klimatische Veränderungen fürdie hochangepasste Tier- und Pflanzenwelt der Arktis und Antarktis nach sich?Welche Überlebenschancen haben Eisbären, Walrosse, Polardorsch, Krill und alleanderen Meeresbewohner, die für die Futtersuche und Jungenaufzucht auf dasMeereis angewiesen sind? Und wie verändert sich die Vegetation an Land? Der »WOR6« erläutert die einzigartigen Anpassungsstrategien der polaren Flora und Faunaund erklärt, in welchem Rahmen die polaren Arten vermutlich in der Lage seinwerden, sich aufsteigende Luft- und Wassertemperaturen, schwindendeFutterquellen und einwandernde Konkurrenten einzustellen.Wo Gletscher und Meereis schwinden, erhält der Mensch aber auch Zutritt zubislang verborgenen Ressourcen und Rohstofflagerstätten. Vor allem dieArktisstaaten begreifen die klimatischen Veränderungen deshalb auch als Chance,ihre nördlichen Territorien wirtschaftlich zu entwickeln. Ein Schwerpunkt liegtdabei auf dem Ausbau touristischer Infrastrukturen wie Flughäfen undLiegeplätzen für Kreuzfahrtschiffe, denn die weltweite Nachfrage nach Reisen indie Polarregionen steigt - grotesker Weise vor allem deshalb, weil sich beivielen Naturliebhabern und Abenteuertouristen die Erkenntnis durchgesetzt hat,dass jetzt die letzte Möglichkeit sei, die Eislandschaften der Arktis undAntarktis mit eigenen Augen zu sehen. Gleichzeitig investieren Bergbau- undMineralölunternehmen derzeit große Summen in die Exploration und den Abbau vonRohstofflagerstätten in der Arktis, allen voran in Russland. Der »WOR 6« zeigtauf, welche Erwartungen an diese Industrialisierung geknüpft sind, welcheRisiken und Gefahren damit einhergehen und welche Schutzvorkehrungen getroffenwerden.»Die Entwicklungen in den Polarregionen verdeutlichen eine der Herausforderungenfür die Ozeanforschung, über Disziplinen hinweg Lösungswege zu erarbeiten.Hoffnungsvoll stimmt uns die kommende Dekade der Meereswissenschaften fürnachhaltige Entwicklung, die zum Ziel hat, Wissen zu verbinden, zu vergrößernund verfügbar zu machen, um kluge Entwicklungspfade in derMensch-Ozean-Beziehung zu ermöglichen«, sagt Prof. Dr. Nele Matz-Lück,Sprecherin des Future Ocean Netzwerkes und Seerechtsexpertin amWalther-Schücking-Institut für Internationales Recht an der Uni Kiel.Deutschland gehört zu den führenden Polarforschungsnationen der Welt undbetreibt sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis Forschungsstationen,Observatorien und Langzeitmessreihen. Zum Zeitpunkt der WOR-Veröffentlichung istaußerdem die wegweisende internationale Arktis-Expedition MOSAiC auf demdeutschen Polarforschungsschiff Polarstern in vollem Gange. Der Eisbrecher wirdsich im Meereis einfrieren lassen und etwa ein Jahr lang durch die zentraleArktis treiben. Währenddessen werden Forschende aus 17 Nationen dringendbenötigte Daten zu den Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre, Eis, Ozean sowiezum polaren Ökosystem erheben. »Polarforschung ist Klimaforschung am Puls derZeit und wieder einmal erweist sich die Deutsche Polar-, Meeres- undKüstenforschung als Wegweiser im internationalen Kontext«, sagt Prof. Dr. UlrichBathmann, Direktor des Leibnitz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)und Vorsitzender des Konsortiums Deutsche Meeresforschung.Der »World Ocean Review 6« wurde am 7. November 2019 in der LandesvertretungSchleswig-Holstein in Berlin im Rahmen einer Abendveranstaltung mit Gästen ausPolitik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Bildung vorgestellt.HintergrundDie maribus gGmbH wurde 2008 von mare-Verleger Nikolaus Gelpke ins Lebengerufen. Sie dient als gemeinnützige Organisation dem Zweck, die Öffentlichkeitfür meereswissenschaftliche Zusammenhänge zu sensibilisieren und zu einemwirkungsvolleren Meeresschutz beizutragen. Bis heute wurden rund 170.000gedruckte Exemplare des »WOR« in deutscher und englischer Sprache weltweitnachgefragt, dazu kommen unzählige Online-Abrufe.Der »World Ocean Review 6« erscheint in einer Gesamtauflage von 20.000Exemplaren. Die Publikation wird nicht verkauft, sondern gratis abgegeben. EineGewinnerzielungsabsicht gibt es nicht. Der »WOR« ist zu beziehen überwww.worldoceanreview.com. Zeitgleich zur gedruckten Ausgabe wird die gesamtePublikation auch online erscheinen. Neben der deutschen Fassung wird in Kürzeauch eine englischsprachige Ausgabe erhältlich sein.»World Ocean Review 6 - Arktis und Antarktis - extrem, klimarelevant,gefährdet«, hrsg. v. maribus gGmbH, Hamburg 2019, 332 Seiten, mit zahlreichenGrafiken und Fotografien, broschiert.Linkswww.worldoceanreview.comwww.mare.dewww.futureocean.orgwww.deutsche-meeresforschung.de