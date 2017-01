Polaroid vereinfacht die Sicherheit zu Hause mit WiFi-fähigen Überwachungskameras

Polaroid Hoop Überwachungskameras für zu Hause verbinden Wohnraum,Leben und Sicherheit und bieten dem Konsumenten SorgenfreiheitLas Vegas (ots/PRNewswire) - Die Fähigkeit vonVideofernüberwachung ist ein wesentlicher Bestandteil des vernetztenWohnraums, besonders für jene, die wissen möchten, was während ihrerAbwesenheit in ihrem Heim vorgeht. WiFi-Überwachungskameras bietenKunden zusätzliche Überwachungsmöglichkeiten für ihr Heim, sie sindaber oft mit komplizierten Einbauanleitungen und verwirrendenSchnittstellen verbunden. Treu den DNA-Markenelementen von Polaroid,die Einfachheit, elegantes Design und die Entwicklung neuer,spannender Technologien umfassen, stellte Polaroid heute auf der 2017International Consumer Electronics Show in Las Vegas die PolaroidHoop Überwachungskamera für zu Hause vor.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/453821/Polaroid_Hoop.jpg"Unabhängig davon, ob Sie Ihr Heim für einen Tag oder eineneinwöchigen Urlaub alleine lassen, bietet ein einfacher Druck aufeine Schaltfläche Ihres Smartphone, um zu sehen, was los ist, sobaldSie die Türe hinter sich geschlossen haben, ein zusätzliches Niveauan Sicherheit und Sorgenfreiheit, die Ihnen Polaroid jetzt bietenkann", sagte Scott W. Hardy, President und CEO von Polaroid. "Mit derPolaroid Hoop Überwachungskamera für zu Hause haben wir diehochauflösende Videofernüberwachung vereinfacht und sichergestellt,dass Konsumenten, ohne technische Genies sein zu müssen, sofort nachdem Auspacken ein zufriedenstellendes Erlebnis haben."Fortschrittliche Features und FunktionalitätDie Polaroid Hoop Überwachungskamera für zu Hause verfügt über1080p High Definition-Videoauflösung und bietet die Möglichkeit, dasZuhause in größtmöglichem Detail zu überwachen. Das 140 GradWeitwinkelobjektiv gibt maximale Abdeckung, unabhängig davon, wo dieKamera angebracht ist.Die stilvolle und elegante Polaroid Hoop Überwachungskamera für zuHause passt zu jeder Inneneinrichtung und verfügt hinsichtlich ihrerPlatzierung im Wohnraum über verschiedene Optionen. Die Polaroid Hoopwurde gemeinsam mit dem bekannten Designunternehmen Ammunitionkonzipiert, dem Studio, das auch für den Polaroid ZipSofortbilddrucker sowie für die Polaroid Snap Linie digitalerSofortbildkameras sowie die Polaroid Cube und die Polaroid Cube+Lifestyle Action Kameras verantwortlich war. Ammunition wird vomIndustriedesigner Robert Brunner geleitet und ist ein Partner vonpreisgekrönten Verbrauchermarken, wie Adobe, Beats by Dre, Square,Lyft, und Williams-Sonoma.Man kann die Polaroid Hoop Überwachungskamera für zu Hause mit dereingebauten Basis problemlos auf ein Regal oder einen Tisch stellenoder sie ganz einfach an der Wand oder der Decke befestigen. Wie jedeandere WiFi-Kamera benötigt auch die Polaroid Hoop eine Stromquelle.Normalerweise müsste man daher die Kamera in der Nähe einesWechselstromanschlusses aufstellen, womit der Bereich derPositionierung eingeschränkt wird. Mit der Polaroid Hoop hingegenhaben die Nutzer den Vorteil eines austauschbaren Akkupakets, sodassman die Kamera praktisch überall im Haus anbringen kann.Neben der Überwachung der Vorgänge im Heim selbst ist es jedochgenauso wichtig zu wissen, was außerhalb vorgeht. Die Kamera istwetterfest und kann auch im Freien eingesetzt werden. Da die PolaroidHoop den Elementen trotzen kann, bietet sie den Konsumenten einenklaren Blick auf alle Plätze, wie z. B. die Eingangstüre, die Garageund andere Bereiche, womit sie die Sicherheit der Familie noch weitererhöht.Plug & PlayDie Installation und der Betrieb der Polaroid HoopÜberwachungskamera für zu Hause werden über eine einfach zuverwendende und intuitive App gesteuert, die für Android und iOSverfügbar ist. Nachdem Herunterladen der App und dem Einrichten einesKontos können Nutzer die Polaroid Hoop Überwachungskamera für zuHause einfach starten, mit der App verbinden und die Anmeldedatenihres WiFi zu Hause eingeben. Zum Schutz der Privatsphäre sindInstallation und Betrieb vor ungewünschtem Eindringen und Beobachtunggesichert. Die Anzahl der Polaroid Hoop Kameras pro Konto istunbeschränkt, sodass mehrere im Heim installiert werden können, wobeidie Überwachung und der Zugriff mit nur einer App möglich sind.Kameras werden zur spezifischen Erfassung eines Bereiches im Heimbzw. für die zeitliche Planung von Aufnahmen gruppiert undgekennzeichnet. Nutzer können sich online oder mit der App problemloszwischen einem Gesamtüberblick des Heims oder spezifischen Gruppenbewegen. Des Weiteren kann der Inhaber des Hauptkontos Freunde undFamilienmitglieder spezifischen Kameras zuordnen sowie ihreVerwaltung und den Zugriff darauf erlauben. Die Polaroid Hoop istauch mit verschiedenen beliebten, auf dem Markt erhältlichenvernetzten Haushaltsprodukten kompatibel und sie kann nahtlos mitvernetzten Lichtsystemen, Alarmanlagen, Lautsprechern und vielem mehrverbunden werden.Intelligente Überwachung und BenachrichtigungDie App der Polaroid Hoop Überwachungskamera für zu Hause verfügtüber zusätzliche intelligente Funktionen, die dem Nutzer erheblichmehr bieten, als nur einfache live Überwachung in Echtzeit. Über dieApp können Nutzer spezifische Zonen innerhalb eines Ausschnittesfestlegen, wie z. B. eine Türe, und nur dann einen Alarm auslösenlassen, wenn sich innerhalb dieses Bereiches etwas verändert. DieseFunktion ist äußerst hilfreich, wenn man z. B. Tiere Heim hat, diesich während des Tages frei im Haus bewegen. Des Weiteren verwendetdie Polaroid Hoop einen proprietären Algorithmus, der im Laufe derZeit lernt, zwischen normalen Tagesvorgängen und ungeplantenVorkommnissen zu unterscheiden. Ebenso lernt er zwischen Menschen undTieren zu unterschieden, die sich in einen Ausschnitt hineinbewegen.Vorkommnisse, die an unterschiedlichen Orten stattfinden, könnenebenfalls gruppiert und als ein einziges Ereignis angesehen werden.Die Polaroid Hoop Überwachungskamera für zu Hause verfügt überfortschrittliche Überwachungsfunktionen, die Vorkommnisse erkennenund den Nutzer automatisch über die App oder Push-Benachrichtigungenaufmerksam machen. Bewegungserkennung ist eine wichtige Funktion derApp. Sobald Bewegung in einem Ausschnitt erkannt wird, benachrichtigtdie Polaroid Hoop den Nutzer, dass etwas vorgefallen ist. Da jedeVeränderung der Szene irrtümlich als Bewegung erkannt werden kann,sind WiFi-Kameras besonders wegen der Übermittlung "falscher Alarme"berüchtigt. Auf die Polaroid Hoop trifft das nicht mehr zu.Cloud- oder lokale SpeicherungMit der Polaroid Hoop Überwachungskamera für zu Hause stehen demNutzer zwei Speichermöglichkeiten für ihre Aufnahmen zur Verfügung.Wenn die Kamera einen Vorfall erkennt, nimmt sie diesen währendseiner gesamten Dauer auf und sendet eine Push-Benachrichtigung andas Smartphone des Nutzers, damit er sich den Vorgang lokal auf eineroptionalen microSD-Karte oder in der Cloud ansehen kann. Mithilfe derApp kann der Nutzer ganz einfach mit einer Zeitlinie nachVorkommnissen suchen oder sich sogar ältere Aufnahmen ansehen, die anmehreren Tagen aufgenommen wurden. Der Polaroid Hoop Cloud-Servicebietet einen kostenlosen Basisspeicherplatz und man kann zusätzlicheSpeicherkapazität erwerben. Die lokale Speicherung auf einermicroSD-Karte ist ohne Abonnementgebühr kostenlos.Die Polaroid Hoop Überwachungskamera für zu Hause wird von C+AGlobal, einem autorisierten Lizenznehmer von Polaroid angeboten. DieKamera ist ab dem Frühjahr 2017 bei Einzelhändlern in den VereinigtenStaaten für den vom Hersteller empfohlenen Preis (MSRP) von $ 199,99erhältlich.Die Marke PolaroidPolaroid ist eine der vertrauenswürdigsten, angesehensten underkennbarsten Marken der Welt. Das Unternehmen kann auf eine80-jährige Geschichte zurückblicken, die mit PolaroidSofortbildkameras und ihrem Film begann. Unsere Produktpaletteumfasst Sofortbildkameras, Actionsportkameras, Smartphones,Flachbildfernseher und entstehende Technologien, die Spaß, sofortigeBefriedigung und den Wert liefern, für den die Marke schon so langebekannt ist. Heute dient das Polaroid Classic Border Logo, das aufunsere Anfänge des Sofortbild-Sharings zurückgeht, als Nachweis fürechte Produkte der Marke Polaroid. Weitere Informationen finden Sieunter Polaroid.com (http://polaroid.com/).Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Hoop, Polaroid Zip, PolaroidSnap, Polaroid Cube, Polaroid Color Spectrum und das Polaroid ClassicBorder Logo sind unter Lizenz verwendete Warenzeichen von PLR IPHoldings, LLC.Pressekontakt:Tracey BenjaminiR&J Strategic Communications908-895-0787polaroid@randjsc.comOriginal-Content von: Polaroid, übermittelt durch news aktuell